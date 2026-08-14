Colombia: la cifra de muertos por el terremoto asciende a 281 y hay 379 desaparecidos

La cifra de víctimas fatales provocadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado lunes en Colombia ascendió a 281, mientras que otras 379 personas permanecen desaparecidas, según informó en conferencia de prensa el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en Bogotá.

El mandatario detalló además que 3.971 personas permanecen heridas en centros médicos y que el desastre afectó a 44.936 familias.

"En este momento tenemos 44.936 familias afectadas, 281 fallecidos lamentablemente. Nuestros esfuerzos, nuestras oraciones, están con esas personas que han perdido a sus seres queridos", expresó el presidente al brindar el balance de la situación.

La magnitud de la emergencia mantiene a los organismos de búsqueda y rescate concentrados en la localización de las personas que todavía permanecen desaparecidas. Según explicó el mandatario, la prioridad del Gobierno es encontrar a quienes continúan bajo los escombros.

Para avanzar con esa tarea, aseguró que se están utilizando tanto recursos propios como recursos internacionales que llegaron al país para acompañar las tareas de búsqueda.

La emergencia se desarrolla así en dos frentes simultáneos: por un lado, la atención de las personas heridas y de las familias que perdieron a sus seres queridos y, por otro, la búsqueda de quienes todavía no fueron localizados.

La identificación de las víctimas

Mientras los equipos de rescate continúan trabajando en las zonas afectadas, el Instituto de Medicina Legal avanza con la identificación de los cuerpos recuperados.

El organismo informó que recibió 260 cuerpos provenientes de diferentes municipios de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. De ese total, logró identificar 246 víctimas. Entre las personas identificadas se encuentran 17 menores de edad.

Además, los cuerpos correspondientes a 222 víctimas ya fueron entregados a sus familias, permitiendo avanzar en el proceso de despedida y reconocimiento de las personas fallecidas.

El trabajo de identificación constituye una de las tareas centrales luego del desastre, mientras las autoridades continúan actualizando el número de víctimas y de personas desaparecidas.

Tecnología satelital para medir los daños

La emergencia también generó un fuerte impacto sobre la infraestructura de distintas localidades colombianas. Para dimensionar los daños ocasionados por el terremoto, Colombia utiliza tecnología satelital con imágenes de alta definición.

El sistema permite monitorear el estado de diferentes zonas afectadas, entre ellas Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, además de otras regiones alcanzadas por el terremoto. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, David Tamayo, detalló el jueves el balance de los daños registrados sobre viviendas, edificios e instalaciones esenciales.

La cantidad de viviendas destruidas y averiadas representa uno de los principales desafíos para las autoridades, que deberán atender a las familias que quedaron damnificadas y determinar qué inmuebles pueden ser recuperados y cuáles deberán ser demolidos y reconstruidos.

Los rescatistas continúan la búsqueda

Mientras las imágenes satelitales permiten obtener una dimensión general del impacto sobre la infraestructura, en tierra los organismos de búsqueda y rescate trabajan sin descanso para localizar a las personas desaparecidas.

Los equipos cuentan con el apoyo de caninos, que participan en las tareas destinadas a encontrar a quienes permanecen bajo los escombros. La búsqueda de los 379 desaparecidos constituye la principal prioridad señalada por el Gobierno. La posibilidad de que todavía haya personas atrapadas mantiene desplegados los operativos de rescate en las zonas afectadas.

El presidente Abelardo de la Espriella señaló que para estas tareas se están implementando los recursos disponibles del Gobierno, junto con los recursos internacionales que llegaron al país para colaborar con las operaciones.

El Gobierno prepara asistencia para las familias damnificadas

La respuesta a la emergencia también incluye medidas destinadas a las familias que perdieron sus viviendas o quedaron damnificadas por el terremoto.

El ministro de Vivienda colombiano, Jaime Beltrán, anunció el plan del Gobierno para atender a las personas afectadas. Uno de los primeros anuncios está relacionado con la asistencia habitacional. El funcionario confirmó que, de manera urgente, el Gobierno entregará un subsidio de arriendo a las familias damnificadas, con el objetivo de brindar una solución habitacional ante la destrucción o los daños sufridos por sus viviendas.

Beltrán también anunció que se firmará un decreto para aliviar el pago de servicios públicos, una medida destinada a acompañar a los hogares afectados por las consecuencias del terremoto.

La asistencia contempla además la creación de un banco de materiales, destinado a facilitar los recursos necesarios para las tareas de recuperación.

Diagnóstico de las viviendas y reconstrucción

Dentro del plan anunciado por el Ministerio de Vivienda también se contempla el envío de equipos de profesionales que tendrán la tarea de realizar un diagnóstico sobre el estado de las viviendas afectadas.

El objetivo será determinar cuáles de esas propiedades requieren mejoramiento y cuáles deberán ser demolidas y reconstruidas.

La evaluación permitirá diferenciar las viviendas que pueden ser recuperadas de aquellas que presentan daños que hacen necesaria su demolición y posterior reconstrucción. A estas medidas se suma la participación del sector empresarial. Beltrán señaló que las empresas se incorporarán a las tareas de remoción de los escombros mediante el aporte de maquinaria amarilla.

"El sector empresarial se va a unir con maquinaria amarilla para ayudar en el tema de los escombros", afirmó el ministro. La intervención del sector empresarial se integrará así a las tareas que ya desarrollan los organismos de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.