Terremoto en Colombia: confirman 265 muertos, más de 3.900 heridos y 496 desaparecidos

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió una amplia región de Colombia el lunes dejó hasta el momento 265 muertos y más de 3.944 heridos, además de importantes daños materiales y evacuaciones en distintas ciudades del país.

Los nuevos datos fueron confirmados por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, durante una rueda de prensa realizada en el Palacio de San Carlos, antigua sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Bogotá.

A la cifra de fallecidos y heridos se suma otro dato que profundiza la dimensión de la emergencia: 496 personas permanecen desaparecidas hasta el momento.

El sismo tuvo su epicentro cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, señalado como una de las zonas con mayor actividad sísmica del territorio colombiano. El movimiento afectó a una amplia región del país y provocó daños materiales y evacuaciones en distintas ciudades, mientras las autoridades avanzan con las medidas destinadas a atender a las personas damnificadas y afrontar las consecuencias de la catástrofe.

El Gobierno declaró la emergencia económica

Frente a la magnitud de la situación, el presidente De la Espriella anunció que su gobierno hará uso de la emergencia económica para afrontar las consecuencias del terremoto.

La medida permitirá al Ejecutivo decretar impuestos y modificar partidas presupuestarias sin pasar previamente por el Congreso, con el objetivo de contar con recursos para atender la emergencia y asistir a las personas afectadas. "El gobierno determinó hacer uso de la emergencia económica", señaló el mandatario durante la conferencia de prensa en Bogotá.

La decisión implica un cambio respecto de una de las consignas expresadas por De la Espriella al asumir el pasado 7 de agosto, cuando había manifestado su intención de no crear nuevos tributos, aun cuando había señalado que recibía un Estado con graves problemas de financiamiento.

Ahora, frente a las consecuencias provocadas por el terremoto, el Gobierno decidió recurrir a las herramientas contempladas dentro de la emergencia económica para disponer de recursos y responder ante las necesidades surgidas a partir del desastre.

La medida se complementará con un fondo especial destinado a atender a las víctimas del sismo y con el otorgamiento de subsidios para las familias afectadas.

El "Fondo Milagro" para reconstruir infraestructura

Como parte de la respuesta oficial, De la Espriella anunció además la creación del denominado "Fondo Milagro", una herramienta destinada a concentrar y canalizar recursos nacionales e internacionales hacia las zonas más afectadas.

Según explicó el mandatario, el fondo tendrá como objetivo financiar la reconstrucción de distintos tipos de infraestructura fundamental para las comunidades afectadas. Entre las obras contempladas se encuentran:

Hospitales.

Centros educativos.

Viviendas.

Carreteras.

Aeropuertos.

"El Fondo Milagro será una entidad que canalizará recursos nacionales e internacionales para reconstruir hospitales, centros educativos, viviendas, carreteras y aeropuertos", declaró el presidente.

La iniciativa busca concentrar las intervenciones en los sectores que sufrieron las consecuencias más graves del terremoto. El fondo tendrá además la función de coordinar y dirigir la ayuda hacia la reconstrucción de infraestructura esencial y el restablecimiento de los servicios públicos. De esta manera, la respuesta oficial no se limita a la atención inmediata de las víctimas, sino que incorpora un esquema destinado a afrontar los daños materiales generados por el movimiento sísmico y avanzar en la recuperación de servicios fundamentales.

Recursos para asistir a los damnificados

La emergencia económica anunciada por el Gobierno se vincula directamente con la necesidad de disponer de recursos para atender a las personas damnificadas.

La posibilidad de modificar partidas presupuestarias y decretar impuestos sin una aprobación previa del Congreso apunta, según lo expresado por el mandatario, a acelerar la disponibilidad de fondos frente a una situación que dejó 265 muertos, más de 3.944 heridos y 496 desaparecidos.

A estas cifras se agregan los daños materiales y las evacuaciones registradas en diferentes ciudades colombianas. El Gobierno también anunció subsidios para las familias afectadas, mientras que el fondo especial anunciado junto con la emergencia económica estará destinado a la atención de las víctimas.

La combinación de estas medidas busca abordar distintos aspectos de la crisis: la asistencia directa a quienes resultaron afectados, la atención de las necesidades inmediatas y la reconstrucción posterior de la infraestructura dañada.

Chocó, epicentro de un terremoto de gran magnitud

El epicentro del terremoto se ubicó cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, una región caracterizada en la información oficial como una de las zonas con mayor actividad sísmica de Colombia.

La magnitud de 7,4 explica la amplitud del área alcanzada por el movimiento, que provocó daños materiales y evacuaciones en diferentes ciudades del país. La dimensión de la tragedia quedó reflejada en el balance difundido por el presidente:

265 personas fallecidas.

Más de 3.944 personas heridas.

496 personas desaparecidas.

Daños materiales en distintas zonas.

en distintas zonas. Evacuaciones registradas en diferentes ciudades.

El número de personas desaparecidas agrega un componente de incertidumbre a la emergencia, mientras las autoridades concentran sus esfuerzos en las zonas más afectadas.

Emergencia y reconstrucción

El anuncio presidencial plantea una estrategia que combina la respuesta inmediata con la reconstrucción a mediano plazo. Por un lado, la emergencia económica permitirá al Ejecutivo disponer de herramientas presupuestarias y tributarias para afrontar las consecuencias del terremoto. Por otro, los subsidios y el fondo especial estarán orientados a asistir directamente a las víctimas y a las familias afectadas.

En paralelo, el "Fondo Milagro" concentrará recursos nacionales e internacionales para recuperar infraestructura considerada esencial. La reconstrucción incluye hospitales y centros educativos, pero también viviendas y vías fundamentales para la conectividad, como carreteras y aeropuertos. El objetivo expresado por el Gobierno es concentrar las intervenciones en las zonas que sufrieron mayores daños.

El fondo también tendrá una función de coordinación para dirigir la ayuda hacia el restablecimiento de los servicios públicos, una de las necesidades asociadas a la recuperación de las comunidades afectadas.