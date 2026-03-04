Combates aéreos en Teherán: Israel dice haber derribado un caza iraní en un hecho "histórico"

La guerra en curso entre Israel e Irán sumó un nuevo capítulo con el anuncio del derribo de un avión caza iraní tripulado YAK-130 sobre Teherán, según informó el Ejército israelí a través de un comunicado oficial. El hecho fue presentado por las Fuerzas de Defensa de Israel como un hito sin precedentes en su historia operacional.

El parte militar destacó: "Este es el primer derribo en la historia de un caza tripulado por un avión de combate F-35 'Adir'". Sin embargo, el comunicado no aportó fotografías del ataque. La confirmación del episodio se produce horas después de que la Fuerza Aérea israelí anunciara un "ataque a gran escala" contra la capital iraní, en el marco del quinto día de ofensiva conjunta con Estados Unidos.

Un antecedente que remite a 1985

Según la prensa israelí, se trata de la primera vez en aproximadamente 40 años que la Fuerza Aérea Israelí participa en un combate aire-aire con aeronaves tripuladas.

El antecedente citado se remonta a noviembre de 1985, cuando el entonces primer ministro era Shimon Peres. En aquel momento, el comandante de la Fuerza Aérea Israelí informó el derribo con misiles aire-aire de dos MIG-23 sirios, de fabricación soviética. El hecho ocurrió en territorio sirio, aunque muy cerca de la frontera con el Líbano.

La comparación histórica subraya la excepcionalidad del episodio actual. De confirmarse en los términos anunciados, el derribo del YAK-130 iraní marcaría un punto de inflexión en la dinámica aérea del conflicto.

Ofensiva sostenida y cifras del conflicto

El anuncio del derribo se inscribe en una campaña militar que, según Israel, se encuentra en plena expansión. En el marco de esta nueva guerra, iniciada el pasado sábado y con apoyo de Estados Unidos, las autoridades israelíes aseguraron haber realizado:

1600 incursiones aéreas.

4000 municiones lanzadas contra Irán.

La dimensión de estos números refleja la intensidad de la ofensiva y el volumen de operaciones desplegadas en pocos días.

Previamente, la Fuerza Aérea de Israel había comunicado el inicio de ataques "a gran escala" contra Teherán, con el objetivo declarado de debilitar el régimen iraní. Estos ataques contra infraestructura del régimen forman parte de la décima ronda de bombardeos sobre la capital desde el inicio del conflicto.

El carácter reiterado de las operaciones evidencia una estrategia sostenida en el tiempo, que combina incursiones aéreas masivas con blancos identificados como infraestructura del régimen.

Impacto humano y víctimas civiles

Mientras las autoridades israelíes difunden los resultados militares de la ofensiva, las cifras de víctimas civiles aportan otra dimensión del conflicto.

Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 1097 civiles murieron en Irán desde el inicio de la guerra. Entre ellos se contabilizan 181 niños menores de diez años.

Estos datos reflejan el impacto humano del enfrentamiento y sitúan el conflicto más allá del plano estrictamente militar. Las cifras, difundidas por HRANA, dimensionan el costo civil de una guerra que combina operaciones aéreas masivas con ataques sobre infraestructura en la capital iraní.

Un punto de escalada

El anuncio del derribo del YAK-130 tripulado en Teherán se produce en un escenario de escalada progresiva. La afirmación de que se trata del "primer derribo en la historia" de un caza tripulado por un F-35 "Adir" coloca el hecho en un registro simbólico y estratégico.

Con 1600 incursiones aéreas, 4000 municiones lanzadas, una décima ronda de bombardeos sobre Teherán y más de 1097 civiles muertos, el conflicto muestra una intensidad que combina operaciones militares de alta tecnología con consecuencias humanitarias profundas.

El combate aire-aire reportado sobre la capital iraní constituye así un episodio que, además de su dimensión táctica, se integra a una ofensiva de amplio alcance iniciada el pasado sábado y sostenida con apoyo de Estados Unidos. En ese marco, la evolución de los acontecimientos marcará el rumbo de una guerra que ya exhibe cifras y episodios de fuerte impacto histórico.