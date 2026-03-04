La viral y polémica reacción de Bill Clinton al enfrentar las fotos del caso Epstein

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, negó bajo juramento haber tenido conocimiento de los delitos sexuales cometidos por el financista Jeffrey Epstein y rechazó cualquier complicidad con él, durante una comparecencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Las grabaciones de su testimonio —así como el de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton— fueron difundidas el lunes por el panel, controlado por la mayoría republicana.

Las declaraciones, tomadas a puerta cerrada en la residencia de la pareja en Chappaqua, Nueva York, se extendieron por más de cuatro horas y media cada una y forman parte de la investigación legislativa sobre los vínculos del fallecido financista con figuras políticas y empresariales de alto perfil.

La reacción ante las fotografías

Durante la audiencia, los legisladores exhibieron en reiteradas oportunidades fotografías en las que Clinton aparece junto a mujeres incluidas en el material difundido recientemente por el Departamento de Justicia. En cada caso, fue consultado sobre si había mantenido relaciones sexuales con alguna de ellas. Su respuesta fue siempre negativa.

Con un tono descrito como más sereno pero visiblemente nervioso, el exmandatario definió su vínculo con Epstein como una "relación breve" y aseguró que desconocía por completo los delitos cometidos por el financista.

Aproximadamente a la mitad de su declaración, Clinton fue interrogado por el representante republicano Nick Langworthy sobre una fotografía en la que se lo ve en un jacuzzi cerca de una mujer cuyo rostro fue censurado. El expresidente negó haber participado en actividad sexual alguna relacionada con esa imagen.

"Me senté en el jacuzzi durante cinco minutos o lo que fuere, me levanté y me fui a la cama", declaró. Ante la pregunta directa sobre si había tenido relaciones sexuales con esa persona, respondió que no. "No sé quién es", añadió cuando se le consultó sobre la identidad de la mujer.

Clinton manifestó que creía que todos en la zona de la piscina formaban parte de su grupo de viaje, integrado por Epstein, Ghislaine Maxwell y un equipo que trabajaba en la iniciativa de Clinton contra el VIH/SIDA.

Consultado específicamente sobre posibles "contactos sexuales" con jóvenes presentadas por Epstein o Maxwell, respondió de manera categórica que no. "No vi nada y no hice nada malo", insistió, reafirmando que se distanció del empresario más de una década antes de su muerte en prisión en 2019.

Bill Clinton estaba literalmente babeando mientras miraba sus fotos de los Archivos Epstein...



Su abogada se las quita y él se las ARRANCA para seguir viéndolas.



No se esconde, ni se arrepiente. Disfruta. pic.twitter.com/6LZ9seCSwg \— Alberto Pugilato (@Albertopugilat) March 3, 2026

Viajes, fundación y ruptura del vínculo

El expresidente reconoció que voló en varias ocasiones en el avión privado de Epstein a comienzos de la década de 2000, en viajes a Asia, África y Europa vinculados a tareas humanitarias de la Fundación Clinton.

Según explicó:

Conoció a Epstein a través de su entonces secretario del Tesoro, Larry Summers.

Fue presentado como un potencial donante interesado en respaldar iniciativas contra el sida.

Tras 2003, dejó de mantener relación con él y buscó otros apoyos financieros.

Clinton aseguró además que nunca visitó la isla privada de Epstein en el Caribe, señalada como escenario de abusos y tráfico sexual. También afirmó desconocer que el financista hubiera acudido 17 veces a la Casa Blanca durante su administración (1993-2001).

Admitió haber recibido en una ocasión un masaje en el cuello por parte de una azafata que más tarde fue identificada como víctima de Epstein, aunque sostuvo que no tenía conocimiento de los abusos.

En su testimonio relató asimismo una conversación con el actual presidente, Donald Trump, que situó en 2002 o 2003 durante un torneo de golf. Según declaró, Trump le comentó que había pasado "algunos grandes momentos" con Epstein, pero que su relación se había deteriorado por una disputa inmobiliaria. Clinton añadió que Trump "nunca dijo nada" que le hiciera pensar que estaba involucrado en algo inapropiado ligado al financista.

Trump ha señalado públicamente que expulsó a Epstein de su club Mar-a-Lago, en Florida, por comportamiento inapropiado hacia jóvenes empleadas del spa.

La declaración de Hillary Clinton

Aunque la relación de Bill Clinton con Epstein es la más documentada, la comparecencia de Hillary Clinton fue descrita como la más animada. En varias ocasiones alzó la voz contra legisladores republicanos, a quienes acusó de buscar rédito político.

En un momento de tensión con la congresista por Colorado, Lauren Boebert, expresó su furia luego de que se comunicara que había filtrado una imagen de la exsecretaria de Estado en plena declaración. "Este es típico comportamiento suyo. Me voy", le espetó.

La representante republicana Nancy Mace le pidió reiteradamente su opinión sobre las fotografías en las que aparece Bill Clinton junto a mujeres y a Epstein. Hillary Clinton evitó pronunciarse sobre las imágenes y sostuvo que no compartiría ese tipo de "opiniones", argumentando que había sido convocada para declarar sobre asuntos específicos. Ante la insistencia, acusó a la legisladora de recurrir a "insinuaciones".

La exsecretaria declaró que no recordaba haber conocido a Epstein y sostuvo que su esposo desconocía los delitos por los que el financista fue condenado en 2008, cuando se declaró culpable de solicitar prostitución a una menor de 14 años.

Además, instó al comité a citar a Trump para que declare bajo juramento y consideró que deberían preguntarle "directamente sobre las decenas de miles de veces que aparece en los archivos de Epstein", en referencia a los documentos divulgados el 30 de enero por el Departamento de Justicia.

Investigación en curso

La publicación masiva de archivos incluyó fotografías y registros de contactos que mencionan a numerosas personalidades políticas, empresariales y sociales. Sin embargo, ser nombrado en esos documentos no implica haber cometido un delito, y ni Bill Clinton ni Trump han sido acusados formalmente en relación con las actividades criminales de Epstein.

Los Clinton habían rechazado inicialmente las citaciones del Comité de Supervisión, pero accedieron a comparecer luego de que los republicanos advirtieran que podrían declararlos en desacato al Congreso. Desde el Partido Demócrata sostienen que la investigación responde a motivaciones políticas.

El comité informó que la transcripción completa de las audiencias será publicada más adelante, en un caso que continúa generando repercusiones políticas y mediáticas.

