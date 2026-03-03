Furia Épica: Irán elige nuevo líder bajo el fuego de una ofensiva sin precedentes

En el cuarto día de la ofensiva conjunta denominada "Operación Furia Épica", el conflicto en Medio Oriente ha alcanzado niveles de violencia que los analistas internacionales califican de históricos. La región se encuentra sumida en una parálisis operativa tras los bombardeos masivos ejecutados por las fuerzas de Israel y Estados Unidos, cuya estrategia parece haberse centrado en descabezar la cúpula del régimen iraní. Los combates, lejos de estabilizarse, se han extendido con ferocidad hacia frentes periféricos que incluyen al Líbano y puntos neurálgicos del Golfo Pérsico, forzando a la población civil a una búsqueda desesperada de refugio.

El asedio a los centros de poder iraníes

La jornada del 3 de marzo marcó un punto de inflexión con ataques aéreos que golpearon objetivos de altísimo valor estratégico. En Teherán, los proyectiles alcanzaron la oficina presidencial, pero el evento de mayor peso político ocurrió en Qom. Allí, la aviación impactó el edificio donde la Asamblea de Expertos se encontraba reunida de urgencia con un objetivo crítico: elegir al sucesor del Ayatollah Ali Khamenei como nuevo líder supremo.

Este ataque al corazón del proceso sucesorio iraní ha dejado un rastro de sangre que las organizaciones humanitarias intentan contabilizar en medio del fuego. Según datos proporcionados por la Media Luna Roja y fuentes oficiales, el panorama de bajas en territorio iraní es el siguiente:

Víctimas fatales en Irán: Se registran al momento 787 muertos .

Se registran al momento . Zonas de impacto: Los bombardeos se concentraron en las ciudades de Teherán y Qom , con una intensidad creciente que ya afecta a diversas provincias del interior.

Los bombardeos se concentraron en las ciudades de , con una intensidad creciente que ya afecta a diversas provincias del interior. Estado de emergencia: Las autoridades advierten que la cifra de fallecidos tiene una alta probabilidad de aumentar debido a la gravedad de los ataques y al colapso de los servicios de emergencia.

La extensión del conflicto hacia el Líbano

En paralelo, el frente norte de Israel ha estallado con una intensidad renovada. La aviación israelí ha multiplicado sus incursiones sobre Beirut y el sur del país, bajo la premisa de destruir depósitos de armas de Hezbolá que, según informes de inteligencia, se encuentran ocultos en edificios de uso civil. El gobierno libanés ha reaccionado denunciando la muerte de al menos 40 personas en las últimas horas, mientras el clima de preguerra total se palpa en la frontera.

En este contexto, el ejército local libanés ha comenzado a evacuar posiciones estratégicas ante lo que parece ser una inminente incursión de tropas terrestres israelíes. El desplazamiento de civiles y militares sugiere que la "Operación Furia Épica" está entrando en una fase de combate cuerpo a cuerpo que podría redefinir el mapa del sur del Líbano.

Represalias y el incidente de "fuego amigo" en el Golfo

La respuesta de Irán no se ha hecho esperar, utilizando un despliegue masivo de drones y misiles balísticos contra activos estadounidenses. En Riad, Arabia Saudita, drones impactaron contra la embajada de Estados Unidos, provocando incendios y severos daños materiales que han puesto a la capital saudí en su nivel de alerta más alto, aunque afortunadamente no se reportaron víctimas fatales en ese punto.

Sin embargo, la tragedia golpeó con fuerza en Kuwait, donde el Pentágono ha confirmado la muerte de seis soldados estadounidenses en una base logística tras ataques cruzados. A esta pérdida se suma un episodio crítico de confusión operativa: sistemas de defensa kuwaitíes derribaron por error tres cazas F-15 de Estados Unidos. Este incidente de "fuego amigo" evidencia la extrema tensión y la fragilidad de las comunicaciones en un teatro de operaciones saturado de proyectiles.

Un éxodo diplomático sin precedentes

Ante la expansión incontrolable de las hostilidades, la comunidad internacional ha iniciado un repliegue masivo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ordenó la salida urgente de sus ciudadanos en 14 países de la región. De forma simultánea, Israel ha comenzado a retirar a su personal diplomático de los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, temiendo que las células regionales aliadas a Irán conviertan las embajadas en objetivos de represalia. El mundo observa con vilo una escalada que, tras solo cuatro días, ha desmantelado décadas de esfuerzos diplomáticos en la zona.