Confirmado: Trump recibe a María Corina Machado el jueves en la Casa Blanca

El mandatario norteamericano, Donald Trump, recibirá este jueves en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, en un encuentro de alto impacto político que se producirá poco más de una semana después de la captura de Nicolás Maduro y del inicio de una nueva etapa de incertidumbre institucional en Venezuela.

La reunión se desarrollará en un momento clave para la política exterior estadounidense, con Washington involucrado de manera directa en las negociaciones vinculadas al futuro político, institucional y económico del país caribeño, en particular en lo relativo al sector energético y al control de los flujos petroleros, tras la salida forzada del líder del régimen chavista del poder.

El contexto del encuentro está marcado por el vacío de poder generado tras la detención de Maduro, quien fue capturado a comienzos de enero durante una operación militar estadounidense en Caracas. Desde entonces, Delcy Rodríguez fue designada como jefa del régimen chavista, mientras Estados Unidos inició contactos con diversos actores internos y externos con el objetivo de evaluar posibles escenarios de transición, estabilidad y gobernabilidad, en un país atravesado por una profunda crisis económica, social e institucional.

En ese marco, la reunión con Machado se inscribe dentro de un proceso más amplio de redefinición de la estrategia estadounidense hacia Venezuela. La dirigente opositora se ha consolidado en los últimos años como una de las voces más visibles en la denuncia sistemática de violaciones a los derechos humanos, así como en el reclamo por la liberación de presos políticos, una exigencia sostenida por organismos internacionales, gobiernos extranjeros y entidades multilaterales.

Durante las últimas semanas, Washington condicionó parte de su política hacia Caracas a gestos concretos en materia de derechos humanos, aunque las excarcelaciones registradas hasta el momento han sido limitadas y parciales, según reconocen fuentes diplomáticas.

Machado llega a la Casa Blanca tras una intensa agenda internacional orientada a reforzar apoyos políticos y diplomáticos. Este lunes mantuvo un encuentro con el papa León XIV en el Vaticano, donde expuso la situación de los presos políticos venezolanos y solicitó respaldo para quienes permanecen privados de libertad sin garantías judiciales.

El vínculo entre Trump y Machado ha sido objeto de atención desde el inicio de la crisis. Tras la captura de Maduro, el mandatario estadounidense evitó respaldar públicamente a la dirigente opositora como figura central de una eventual transición, y sostuvo que era necesario evaluar su rol en el nuevo escenario político. Sin embargo, en declaraciones posteriores, reconoció la necesidad de mantener un diálogo directo con ella para analizar su posible participación en un proceso de reorganización institucional.

La reunión también coincide con una revisión de la postura económica de Estados Unidos hacia Venezuela. Trump anunció recientemente la suspensión de una segunda ronda de ataques, en respuesta a supuestas señales de cooperación desde Caracas y a la liberación parcial de presos políticos. Paralelamente, la Casa Blanca explora alternativas para la reconstrucción económica del país, con especial foco en el sector energético, aunque grandes compañías petroleras expresaron reparos ante la falta de seguridad jurídica y la persistente inestabilidad política.

En paralelo, Washington evalúa el impacto regional de la crisis venezolana, que desencadenó una de las mayores olas migratorias del hemisferio. Países de América Latina y el Caribe continúan recibiendo a millones de venezolanos, mientras Estados Unidos analiza mecanismos de cooperación regional para mitigar los efectos humanitarios y económicos del colapso del país.

Si bien el encuentro del jueves no implica anuncios inmediatos ni definiciones formales, se perfila como un paso relevante en el rediseño de la estrategia estadounidense hacia Venezuela. En un escenario aún volátil y abierto, el diálogo entre Trump y Machado refleja el interés de Washington por escuchar a referentes de la oposición mientras se delinean posibles caminos hacia una transición política con respaldo interno e internacional.