Estados Unidos escoltará a los petroleros para asegurar el flujo global de energía

En un movimiento estratégico de alto impacto para los mercados internacionales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que su administración tomará medidas drásticas para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz. La Casa Blanca ha dispuesto un esquema de protección dual que contempla tanto el despliegue de la Marina estadounidense para escoltar embarcaciones comerciales como la provisión de garantías financieras a través de la US International Development Finance Corporation (DFC). Esta entidad ofrecerá seguros de riesgo político a un precio que el mandatario calificó como muy razonable, con el objetivo primordial de facilitar el flujo de energía y el comercio en una zona actualmente convulsionada por el conflicto.

La decisión surge como una respuesta directa a la parálisis operativa que afecta al Golfo Pérsico. Tras los recientes ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel contra Irán, el tráfico de crudo por esta vía estratégica sufrió una interrupción severa. Esta situación derivó en que los principales clubes de seguro marítimo decidieran retirar sus coberturas por riesgos de guerra, lo que generó un incremento drástico en los costos logísticos para los armadores que intentan navegar por la región. Ante este escenario, Trump utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de calma a los mercados, asegurando que, sin importar lo que suceda, su país garantizará el flujo libre de energía para el mundo.

La relevancia de esta intervención se refleja de inmediato en los indicadores globales, donde el precio del crudo Brent logró estabilizarse en torno a los 80 dólares el barril tras una jornada marcada por la incertidumbre. El gobierno estadounidense busca a toda costa frenar la escalada de precios del petróleo provocada por el cierre virtual del estrecho, un corredor por el que transita una quinta parte del suministro energético mundial. Para la administración republicana, evitar un aumento sostenido en el valor de los combustibles no es solo una prioridad económica, sino también un imperativo político de cara a las próximas elecciones legislativas de noviembre, donde el costo de la energía suele jugar un papel determinante.

Para coordinar este plan de contención, el presidente Trump mantuvo reuniones clave en la Casa Blanca con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Energía, Chris Wright. Según declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, el equipo gubernamental ya había previsto el encarecimiento de la energía y se encuentra diseñando programas específicos para mitigar el impacto en los consumidores. Aunque los detalles técnicos del mecanismo de la DFC aún no se han especificado por completo, se sabe que el seguro está diseñado para cubrir pérdidas derivadas de la violencia, la guerra o la inestabilidad política, brindando el respaldo estatal necesario para que los operadores marítimos retomen sus rutas habituales.

Tensiones diplomáticas y la iniciativa francesa

Mientras Washington avanza con sus propios recursos, la crisis en Oriente Medio ha generado movimientos en Europa. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, solicitó también este martes la creación de una coalición internacional destinada a proteger las vías marítimas esenciales, advirtiendo que la amenaza no se limita al estrecho de Ormuz, sino que se extiende al Canal de Suez y al mar Rojo. Macron, en un discurso televisado, expresó su desaprobación hacia los ataques de Estados Unidos e Israel por haberse realizado fuera del marco del derecho internacional, aunque no dudó en señalar a Teherán como el responsable final de la inestabilidad debido a su programa militar y su respaldo a diversas milicias regionales.

La propuesta francesa busca reunir medios militares y civiles para restaurar la seguridad en estas arterias estratégicas para la economía global, por donde circula el 20% del petróleo mundial. En un tono severo, Macron afirmó que la historia nunca llora a los verdugos y anunció un refuerzo del dispositivo militar francés en la zona. De este modo, la situación en el estrecho de Ormuz se consolida como el epicentro de una crisis global donde la protección de la infraestructura energética ha obligado a las grandes potencias a movilizar sus flotas y sus tesoros nacionales para evitar un colapso del comercio internacional.