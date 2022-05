Corea del Norte tendría más de un millón de casos de covid: Kim moviliza al ejército

Los casos de coronavirus siguen creciendo exponencialmente hasta superar el millón en Corea del Norte, lo que llevó al líder Kim Jong Un a criticar con dureza a los funcionarios por la lentitud en el reparto de medicamentos y a movilizar al ejército para responder al aumento de casos de COVID-19.

El país trata de contener lo que llama "una fiebre" que habría matado a docenas de personas y contagiado a por lo menos un millón en apenas en tres días.

Las autoridades de salud norcoreanas reportaron el lunes ocho fallecidos y 392.920 casos de "fiebre", lo que eleva la cifra de víctimas mortales a 50 personas y la de enfermos a más de 1,2 millones.

Además, supone un fuerte incremento desde los seis decesos y 350.000 infectados confirmados el viernes, un día después del anuncio oficial de que un número no especificado de personas dieron positivo a la variante ómicron del coronavirus en la capital, Pyongyang.

La agencia estatal de noticias de Corea del Norte, KCNA, muestra a Kim Jong-un con barbijo inspeccionando farmacias. Foto: EFE

Kim ha reconocido que la fiebre de rápida propagación, probablemente causada por el COVID-19, está causando una "gran agitación'' en el país, y expertos externos dicen que es probable que la escala real del brote sea mucho mayor de lo que revelan los medios estatales.

Algunos sospechan que el régimen ha rebajado los datos oficiales para proteger al liderazgo de Kim de las críticas. Es probable que la nación carezca de kits de pruebas y de otras herramientas para detectar a los portadores del virus que no tengan síntomas o que presenten un cuadro leve de la enfermedad, lo que supone que varios millones de personas podrían estar ya contagiadas.

Además, Corea del Norte nunca aplicó ninguna vacuna. La población no tiene ninguna protección contra el coronavirus.

"Cuando la gente muera, las autoridades norcoreanas dirán que fallecieron por exceso de trabajo o por causas naturales, no por el COVID-19'', afirmó Nam Sung-wook, profesor de la Universidad de Corea en Corea del Sur. Es probable que el país esté subestimando el número de decesos para proteger "la dignidad de su líder supremo''.

Ya es tarde para vacunar

Aunque las vecinas Corea del Sur y China se han ofrecido a enviar suministros médicos y otro tipo de ayuda, los expertos afirman que es demasiado tarde para vacunar a los 26 millones de residentes del Norte, y apuntan que la ayuda exterior realista sería una cantidad limitada de dosis para reducir la mortalidad en los grupos de alto riesgo, incluyendo los ancianos y las personas con enfermedades previas.

Tampoco está claro si Kim aceptaría esa ayuda y cuándo. En el pasado ha abogado por la unidad del país para protegerse de la pandemia sin necesidad de recurrir a la ayuda extranjera.

Los medios estatales no han especificado cuántos de los casos de fiebre son contagios confirmados de COVID-19, y de los 50 decesos, solo uno se ha atribuido oficialmente al coronavirus.

Se cree que la hermética nación confía principalmente en confinar a quienes muestren síntomas en albergues.

No frenar el virus podría tener consecuencias nefastas para un país con un maltrecho sistema de salud y en el que, según se cree, la población sufre desnutrición y pobreza crónica.

El Norte impuso lo que describió como medidas preventivas máximas que prohíben los desplazamientos entre ciudades y condados, y Kim ordenó a funcionarios sanitarios y maestros, entre otros, que identifiquen a las personas con fiebre para poder aislarlas.

El ejército

Kim Jong-Un criticó duramente la respuesta de su país a la pandemia y ordenó al Ejército ayudar a distribuir medicamentos.

El líder supremo del país "criticó fuertemente" a los funcionarios de salud por lo que consideró una respuesta deficiente a la prevención epidémica, informaron las agencias de noticias norcoreana KCNA y francesa AFP.

Según KCNA, Kim reportó que las "órdenes no se han realizado debidamente y los medicamentos no han sido suministrados a las farmacias" y criticó que las farmacias no habían acatado la orden de trabajar durante 24 horas.

El líder ordenó a la comisión militar actuar "para estabilizar de inmediato el suministro de medicamentos en la ciudad de Pyongyang involucrando las poderosas fuerzas de la rama médica del Ejército Popular".