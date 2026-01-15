Corina Machado: "Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien al salir declaró entusiasmada que cuenta con el magnate para "la libertad de Venezuela".

Machado dijo también que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, "es parte del régimen".

El encuentro entre Trump y Machado se llevó a cabo en uno de los comedores de la residencia presidencial, donde ambos almorzaron. A la reunión se sumó el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, un fuerte aliado de la lucha democrática venezolana.

María Corina Machado camina por los alrededores de la Casa Blanca antes de su reunión con Donald Trump.

"Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad (de Venezuela)", dijo la dirigente venezolana ante las cámaras, entre abrazos y fotos con seguidores, reportó CNN.

Machado dijo también que "si hay algo que este régimen ha sabido hacer con eficiencia en el pasado, ha sido ganar tiempo y aprovecharse de los esfuerzos realizados de buena fe. Delcy Rodríguez es parte del régimen. No hay manera de que un país donde el 86 % de la población vive en pobreza pueda atraer inversión real".

Tras retirarse del encuentro y recibir el saludo de connacionales apostados en la entrada a la Casa Blanca, Machado se dirigió al Capitolio donde mantuvo una reunión con senadores republicanos y demócratas.

María Corina Machado recibe el apoyo de seguidores al abandonar la Casa Blanca luego de su encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump.

Machado expresó su compromiso con el retorno de los millones de venezolanos que han emigrado en los últimos años. "Y quiero regresar para reemplazar todo lo que han aprendido y entrenado en todo el mundo", dijo, subrayando que el proceso de reconstrucción será arduo pero esperanzador, según el diario venezolano El Nacional.