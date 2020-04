Covid-19: España reporta 331 nuevas muertes y supera los 100 mil recuperados

La cifra de pacientes curados del coronavirus superó hoy la barrera de las 100.000 personas en España, mientras la pandemia continúa estable, pese al fallecimiento de 331 personas en las últimas 24 horas, un leve repunte que lleva eleva el total de víctimas fatales a 23.521 personas.



En cuanto los contagios, fueron detectados 1.831 nuevos por pruebas estándar PCR, según el último balance del Ministerio de Sanidad español.



"Se mantienen en la misma línea descendente de las últimas semanas", con un incremento del 0,9% de los contagios, "una evolución muy favorable", destacó Fernando Simón, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, quien diariamente valora los datos sobre la pandemia.



"Cada día tenemos una epidemia que está controlándose progresivamente", indicó.



Si bien la cifra de fallecidos registró un ligero repunte, al pasar de 288 a 331 muertos, la tendencia se mantiene estable, por debajo de la barrera de los 400 fallecidos registrados de los últimos días.



En tanto, por cuarto día consecutivo, los nuevos casos positivos se vieron superados por las personas que se recuperaron, 2.144 en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de altas médicas a 100.875.



Desde el inicio de la pandemia, las personas diagnosticadas con Covid-19 en España ascienden a 209.465.



La norteña región de Cataluña es la que peor evoluciona, con el mayor incremento de contagios, 944 (2%), y 133 muertos, en comparación con la Comunidad de Madrid, que mejora, con 295 nuevos casos (0,5) y 64 fallecidos.



España puso en marcha hoy un estudio de seroprevalencia que busca conocer la dimensión real de la pandemia y el porcentaje de ciudadanos que desarrollaron anticuerpos frente al coronavirus, una información clave para el desarrollo del plan de desescalada del confinamiento al que está sometida la población.



La séptima semana de cuarentena comienza marcada por la entrada en vigor ayer de una medida las restricciones específicamente para los menores de 14 años, que ya pueden salir junto a sus padres a dar un paseo de una hora.



"Ayer se dio un paso muy importante, con la salida de los niños. A medida que evoluciona bien la pandemia, tenía que reflejarse en una mejora de las condiciones de vida de la población", dijo Simón.



No obstante, el experto que asesora al gobierno español también advirtió de algunas situaciones que "generaron preocupación", refiriéndose a imágenes de la jornada de ayer que mostraron que no siempre se respetó el distanciamiento social.



"Lo difícil lo vamos a hacer ahora. Cada uno debe demostrar su responsabilidad individual y familiar, para que la apertura progresiva no se convierta en un riesgo para la población", subrayó Simon.



El experto recordó que el plan de desescalada, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presentará mañana, dependerá precisamente de los indicadores de la evolución de la pandemia, que siguen evolucionando favorablemente pero se pueden ver afectados si no se respetan las recomendaciones, según se advirtió.