Estados Unidos destruyó 16 embarcaciones iraníes en el Estrecho de Ormuz

Estados Unidos anunció la destrucción de varias embarcaciones iraníes utilizadas para colocar minas navales en el Estrecho de Ormuz, en una medida que incrementa la tensión en Medio Oriente. La operación fue confirmada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que informó que 16 buques minadores vinculados a operaciones navales de Irán fueron eliminados.

Según detalló CENTCOM y relevaron medios locales como la Agencia Noticias Argentinas, la acción se llevó a cabo este lunes y tuvo como objetivo impedir que Irán continúe desplegando minas marítimas en este corredor estratégico que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico.

Washington justificó la operación aduciendo que el minado del estrecho representaba una amenaza directa para la navegación internacional y para el transporte de petróleo, vital para la economía global. La medida es parte de una serie de operaciones militares que buscan neutralizar capacidades navales iraníes, incluyendo ataques recientes contra instalaciones militares y buques de la marina iraní en distintos puntos del Golfo Pérsico.

Importancia estratégica del Estrecho de Ormuz

El Estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles del comercio energético mundial. Por esta vía circula cerca del 20% del petróleo que se consume globalmente, lo que lo convierte en un corredor crítico tanto para productores como para consumidores.

Ante la posibilidad de que Irán intentara bloquear o dificultar el tránsito de buques petroleros, el gobierno estadounidense había advertido previamente que respondería con fuerza militar si se confirmaba la presencia de minas en la zona. Esta advertencia refleja la importancia estratégica del estrecho, donde cualquier interrupción puede impactar directamente en los precios del crudo y la estabilidad de los mercados energéticos internacionales.

Advertencias directas de Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, emitió advertencias contundentes contra Irán. Antes de la operación, Trump sostuvo que Teherán enfrentaría consecuencias "a un nivel nunca antes visto" si intentaba minar el Estrecho de Ormuz o bloquear el tránsito de petroleros.

En un mensaje directo, Trump señaló:

"Si Irán ha colocado minas en el estrecho, queremos que las retiren inmediatamente", describiendo la acción como "un paso gigante en la dirección correcta".

Además, advirtió que una interrupción del flujo de petróleo sería respondida con una fuerza veinte veces superior.

Estas declaraciones reflejan la política de disuasión estadounidense en la región, enfatizando que cualquier acción que afecte el comercio marítimo será confrontada militarmente.

Estrategia iraní: minas y bloqueo del tránsito petrolero

De acuerdo con distintos reportes, Irán desplegó pequeñas embarcaciones capaces de transportar entre dos y tres minas cada una para colocarlas en el estrecho. El objetivo de esta maniobra era bloquear el paso de buques petroleros, obstaculizando un punto clave para el comercio energético global, especialmente en medio de la crisis internacional por los precios del crudo.

La estrategia de Teherán apunta a ejercer presión sobre los mercados energéticos y las rutas de transporte marítimo, generando incertidumbre y mostrando capacidad de respuesta ante sanciones o acciones externas.

Tensión regional y respuesta internacional

La escalada bélica no se limita a Estados Unidos e Irán. La tensión regional se ha intensificado con ataques cruzados entre Irán, Israel y Estados Unidos, mientras que países europeos también han tomado medidas defensivas.

En este contexto, Francia anunció el despliegue de una misión militar defensiva en la zona para garantizar la seguridad de los barcos petroleros que atraviesan el Estrecho de Ormuz. La situación mantiene en alerta a los mercados energéticos y la comunidad internacional, ya que cualquier interrupción podría afectar gravemente el suministro global de petróleo, con impactos directos en la economía mundial.