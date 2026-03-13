Cuba admite negociaciones con EE.UU en medio de una crisis energética histórica

El Partido Comunista de Cuba (PCC), único legal en la isla, confirmó este viernes que representantes del Gobierno cubano han sostenido recientemente conversaciones con funcionarios de Estados Unidos, en un reconocimiento que marca un cambio significativo respecto a la postura mantenida durante los últimos meses.

Según un comunicado difundido en redes sociales, los contactos se realizaron bajo la conducción de la estructura política del país. El texto señala que funcionarios cubanos mantuvieron reuniones con representantes del Gobierno estadounidense dirigidos políticamente por el General de Ejército Raúl Castro Ruz y por el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto con las principales estructuras del Partido, el Estado y el Gobierno.

El propio Miguel Díaz-Canel confirmó públicamente el inicio de los intercambios durante una comparecencia televisiva realizada el jueves por la mañana. Allí explicó que las conversaciones forman parte de un proceso destinado a abordar las tensiones existentes entre ambos países.

"Hemos expresado nuestra voluntad de continuar el proceso bajo los principios de la igualdad y el respeto de la soberanía de ambos países", afirmó el mandatario.

El reconocimiento oficial resulta particularmente histórico porque, hasta ahora, La Habana había mantenido silencio o incluso había negado que existieran negociaciones, pese a que desde Washington se había insinuado en varias oportunidades que se estaban produciendo contactos diplomáticos.

Díaz-Canel también remarcó que la Revolución Cubana ha mantenido históricamente la práctica de no responder a campañas especulativas sobre este tipo de temas, lo que explicaría el prolongado hermetismo oficial en torno a los diálogos.

El objetivo de las conversaciones bilaterales

Durante su intervención televisiva, el presidente cubano explicó que el objetivo inicial de las reuniones con Estados Unidos es identificar los principales problemas bilaterales que requieren una solución.

De acuerdo con sus palabras, el proceso de diálogo se encuentra todavía en una etapa preliminar, centrada en la identificación de los asuntos que afectan la relación entre ambos países. En ese sentido, Díaz-Canel señaló que existen factores internacionales que han facilitado la posibilidad de estos intercambios, aunque no ofreció mayores detalles sobre cuáles son esos elementos que permitieron abrir el canal de diálogo.

La confirmación oficial llega en un contexto político y económico particularmente complejo para Cuba, marcado por una fuerte presión internacional y por una crisis energética que afecta directamente la vida cotidiana de la población.

Tres meses sin combustible: el eje de la crisis

Uno de los puntos más delicados expuestos por el presidente cubano durante su comparecencia fue la grave escasez de combustible que atraviesa el país. Díaz-Canel reconoció que hace más de tres meses que no ingresa a la isla un barco con combustible, una situación que ha tenido consecuencias profundas en el funcionamiento del país.

Según el mandatario, el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos ha generado un escenario extremadamente adverso. "Hace más de tres meses que no entra un barco de combustible en el país. Estamos trabajando en unas condiciones muy adversas, con un impacto inconmensurable en la vida de todo nuestro pueblo", sostuvo.

La falta de energía se ha traducido en apagones frecuentes y prolongados, agravando una situación económica que ya se encontraba deteriorada.

Emergencia nacional y bloqueo petrolero

La crisis energética se profundizó luego de que la administración del presidente Donald Trump declarara la emergencia nacional hacia Cuba, una decisión que tuvo consecuencias directas sobre el abastecimiento de combustible.

Según los datos confirmados por el Gobierno cubano, han pasado exactamente 43 días desde esa declaración, medida que restringió de manera severa los envíos de petróleo hacia la isla. El bloqueo petrolero impulsado por Washington impide la llegada de crudo proveniente de aliados tradicionales de Cuba, entre ellos Venezuela y México.

El petróleo venezolano había sido una de las principales fuentes de abastecimiento energético de la isla durante años, por lo que la interrupción de ese suministro ha generado un impacto directo en el sistema energético nacional.

Apagones, crisis económica y advertencias oficiales

El discurso de Díaz-Canel se presentó como una continuación de un mensaje previo emitido el 5 de febrero, cuando el presidente había advertido públicamente que el país se acercaba a una situación que podría requerir "medidas extremas".

En aquella ocasión, el mandatario alertó sobre el agravamiento de la crisis económica, la falta de combustible y la creciente frecuencia de los apagones que afectan a gran parte del territorio.

Desde entonces, la situación no ha mejorado. Por el contrario, la vida cotidiana en Cuba —ya caracterizada por condiciones precarias— se ha vuelto aún más difícil, según el propio diagnóstico realizado por el Gobierno.

La presión de Washington y el rol de Marco Rubio

La presión económica ejercida por Estados Unidos forma parte, aparentemente, de una estrategia política más amplia impulsada por la administración de Donald Trump. De acuerdo con la información difundida, el secretario de Estado Marco Rubio, cubanoamericano, lidera desde hace semanas las negociaciones con representantes del Gobierno cubano, incluidos los herederos políticos del apellido Castro.

Rubio se encuentra al frente de los contactos diplomáticos que buscan explorar una salida a la tensión bilateral, en un escenario marcado por el deterioro económico de la isla.

Trump, por su parte, ha mantenido un discurso público contundente respecto a la situación cubana.

La advertencia de Trump

En varias intervenciones públicas recientes, Donald Trump aseguró que el sistema comunista en Cuba podría experimentar cambios en el corto plazo.

Tras la intervención en Venezuela y frente al deterioro económico de la isla, el presidente estadounidense sostuvo que Cuba vería un cambio antes de fin de año.

En ese contexto, la confirmación oficial de las conversaciones entre La Habana y Washington introduce un nuevo elemento en el escenario político regional, en medio de una crisis energética profunda, presiones diplomáticas crecientes y una negociación bilateral que recién comienza a tomar forma.