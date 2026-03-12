Mojtaba Jamenei, sin mostrarse ante las cámaras dijo que "el estrecho de Ormuz seguirá cerrado"

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, emitió su primer mensaje oficial tras asumir el liderazgo político y religioso del país, en medio de un escenario de escalada de violencia en Medio Oriente.

La comunicación se difundió a través de un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal iraní, sin que el ayatollah apareciera públicamente ante las cámaras. En ese mensaje, la nueva máxima autoridad iraní formuló una advertencia central vinculada a la situación estratégica del estrecho de Ormuz. En su declaración, Jamenei sostuvo que "el estrecho de Ormuz seguirá cerrado", en referencia a una de las zonas marítimas más relevantes para el comercio energético mundial.

El estrecho de Ormuz es considerado un punto estratégico dentro del sistema energético global, ya que por esa vía circula aproximadamente un quinto de la producción mundial de petróleo, lo que lo convierte en un corredor clave para el transporte de hidrocarburos desde el Golfo Pérsico hacia distintos mercados internacionales.

La afirmación del nuevo líder iraní se produce en un momento de fuerte tensión regional y coloca nuevamente en el centro del escenario a este corredor marítimo.

Advertencia de represalias y continuidad de ataques

El comunicado difundido por la televisión estatal incluyó además una advertencia directa sobre la continuidad de acciones militares en la región. Según expresó Jamenei en su mensaje, Irán continuará con ataques en el Golfo Pérsico, en el marco de lo que definió como una política de represalia frente a los hechos recientes.

"No dudaremos en vengar la sangre de sus mártires", afirmó el ayatollah en el comunicado, subrayando la determinación del liderazgo iraní de continuar con una respuesta que, según sus palabras, ya se encuentra en desarrollo.

La declaración incluyó además una referencia explícita a su padre, Alí Jamenei, a quien describió como el "gran líder de la Revolución". En ese contexto, el nuevo líder supremo explicó que las represalias previstas no se limitan a un solo episodio.

Según expresó: La respuesta iraní no se circunscribe únicamente al martirio de Alí Jamenei. Cada miembro de la nación que haya sido "martirizado por el enemigo" constituye un caso particular dentro del proceso de venganza.

El mensaje plantea, de esta manera, una lógica de represalia amplia que, según el propio comunicado, se extendería más allá de un hecho específico.

Un proceso de represalia que "permanece abierto"

Durante su intervención, el ayatollah Mojtaba Jamenei sostuvo que parte de la respuesta iraní ya se concretó, aunque dejó claro que el proceso de represalia continúa en marcha.

En su declaración afirmó: "Una parte de esta represalia ya concretó, pero hasta que se concrete por completo, este caso permanecerá abierto, por encima de los demás".

El mensaje también incluyó referencias a víctimas dentro de la población iraní y al impacto que esos hechos tienen dentro del discurso político del liderazgo del país.

Jamenei manifestó que el gobierno será "especialmente sensible con respecto a la sangre de nuestros hijos", en una expresión que busca remarcar el carácter simbólico que, según su postura, adquieren los hechos que motivan la respuesta iraní. En ese marco, el ayatollah mencionó específicamente el ataque contra la escuela Shajareh-Tayyebeh en Minab, al que calificó como un crimen cometido deliberadamente por el enemigo.

Según señaló en el comunicado, este episodio y otros similares ocupan un lugar especial dentro del proceso de rendición de cuentas que plantea el liderazgo iraní.

Un mensaje dirigido a los países del Golfo

Además de las advertencias sobre el estrecho de Ormuz y las represalias militares, el comunicado incluyó un mensaje dirigido a los países árabes del Golfo. En esa parte de su declaración, el líder supremo iraní instó a esos gobiernos a cerrar las bases militares estadounidenses en sus territorios.

Jamenei sostuvo que esas naciones deben definir su postura frente a los ataques que, según expresó, sufrió Irán.

En su mensaje afirmó: "Estos países deben aclarar su postura respecto a quienes atacaron nuestra querida patria". También señaló que se habría "asesinado a miembros de nuestro pueblo".

A partir de esa argumentación, el líder iraní formuló una recomendación directa: cerrar las bases estadounidenses lo antes posible.

El ayatollah argumentó que los gobiernos de la región deberían haber comprendido que las promesas de Estados Unidos en materia de seguridad y paz no fueron más que una mentira, según expresó en el comunicado.

El estrecho de Ormuz en el centro de la escena

El mensaje del nuevo líder supremo iraní coloca nuevamente al estrecho de Ormuz en el centro del escenario geopolítico internacional. Se trata de una zona marítima estratégica por donde circula una porción significativa del petróleo mundial, lo que convierte cualquier alteración en su funcionamiento en un factor de impacto global.

Al afirmar que el estrecho permanecerá cerrado, el ayatollah Mojtaba Jamenei introduce un elemento de alta tensión dentro del contexto de la escalada regional.

El comunicado difundido por la televisión estatal iraní también dejó en claro que las autoridades del país consideran que el proceso de represalia continúa abierto, al tiempo que mantienen advertencias dirigidas tanto a actores regionales como internacionales. En ese escenario, el primer mensaje del nuevo líder supremo de Irán establece las líneas iniciales de su posicionamiento político y estratégico, en medio de un contexto marcado por la violencia en Medio Oriente y por la disputa en torno a uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.