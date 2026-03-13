Cuba anuncia la liberación de 51 presos tras un acuerdo con el Vaticano

El Gobierno de Cuba anunció este jueves la excarcelación en los próximos días de 51 presos, una medida que fue presentada oficialmente como una decisión "soberana" del Estado cubano y que se enmarca en un acuerdo con el Vaticano.

El anuncio fue realizado a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex), que explicó que la decisión responde al "espíritu de buena voluntad" y a las relaciones históricas entre el Estado cubano y la Santa Sede.

Según el texto oficial difundido por el gobierno, la medida se inscribe dentro de los canales de comunicación que ambas instituciones mantienen desde hace años respecto de procesos vinculados a la situación de personas privadas de libertad.

En ese sentido, el comunicado indicó: "En el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano, con el cual se ha mantenido históricamente una comunicación sobre los procesos de revisión y excarcelación de personas privadas de libertad, el Gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad".

Condiciones de los presos beneficiados

De acuerdo con la información oficial difundida por el Minrex, las 51 personas que serán liberadas cumplen con determinadas condiciones dentro del sistema penal cubano.

El comunicado señaló que todas ellas han cumplido una parte significativa de la pena impuesta y además han mantenido buena conducta durante su permanencia en prisión.

El anuncio no incluyó los nombres de los beneficiados ni detalles sobre las causas de sus detenciones, lo que deja sin precisiones públicas la identidad de quienes serán excarcelados.

Una práctica que Cuba ha aplicado en otras ocasiones

La decisión anunciada por el Gobierno cubano no constituye un hecho aislado dentro de la política penitenciaria del país. Según la información oficial, Cuba liberó en varias ocasiones a grupos de presos, incluidos algunos detenidos por motivos políticos, tras acuerdos o gestiones vinculadas al Vaticano.

La última liberación de este tipo se registró en 2025, también en el marco de gestiones que involucraron a la Santa Sede. En el comunicado oficial, el Gobierno subrayó que esta medida forma parte de una práctica que considera habitual dentro de su sistema de justicia penal.

El texto difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo además que la decisión "constituye una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal y ha caracterizado la trayectoria humanitaria de la Revolución".

La proximidad de la Semana Santa

Otro de los elementos mencionados en la comunicación oficial es el contexto religioso en el que se produce la decisión.

El gobierno señaló que la liberación coincide con la proximidad de las celebraciones de la Semana Santa, una referencia que aparece vinculada a las relaciones diplomáticas y religiosas entre el Estado cubano y el Vaticano.

El comunicado oficial expresó que la medida "esta vez coincide con la proximidad de las celebraciones religiosas de la Semana Santa", lo que marca una coincidencia temporal con una de las festividades más importantes del calendario cristiano.

Tensiones con Estados Unidos y Donald Trump

El anuncio de la liberación de los 51 presos se conoció en un contexto de máxima tensión entre Cuba y Estados Unidos.

Según se indicó, el presidente estadounidense Donald Trump ha realizado reiteradas declaraciones en las que vaticina la caída inminente de la Revolución cubana. En paralelo, el mandatario republicano somete a la isla a un bloqueo total petrolero, una medida que ha tenido consecuencias directas en la situación energética del país.

De acuerdo con la información difundida, ese bloqueo derivó en:

Un virtual colapso energético en la isla.

Apagones masivos en distintos puntos del país.

Escasez de combustibles.

Un sistema de transporte prácticamente paralizado.

Este escenario de presión internacional constituye el telón de fondo político en el que el Gobierno cubano anunció la excarcelación de los 51 presos.

Miguel Díaz-Canel hablará al país

En paralelo con el anuncio de las liberaciones, el diario oficial Granma informó que el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez realizará una comparecencia pública este viernes 13 de marzo de 2026.

Según detalló el periódico, el mandatario hablará al país a partir de las 7:30 de la mañana en Cuba (08:00 de la Argentina). El medio estatal indicó que el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República abordará durante su intervención asuntos del acontecer nacional e internacional.

La comparecencia se realizará ante periodistas cubanos y extranjeros de medios afines, y será transmitida por cadena nacional de radio y televisión.

El trasfondo de las protestas de 2021

En el contexto político reciente de la isla, se estima que cientos de cubanos fueron detenidos y posteriormente condenados por su participación en las protestas ocurridas el 11 y 12 de julio de 2021 en distintos puntos del país.

Esas manifestaciones constituyeron uno de los episodios de mayor tensión social en la isla en los últimos años.

Sin embargo, el anuncio oficial sobre la liberación de los 51 presos no menciona los nombres de los beneficiados ni las causas específicas de sus detenciones, por lo que no se precisa si entre los liberados se encuentran personas vinculadas a aquellas protestas.