Irán volvió a apuntar a países del Golfo y atacó el centro financiero de Dubai

La escalada militar en Medio Oriente volvió a golpear este viernes a los países del Golfo Pérsico. Durante la madrugada, Irán lanzó múltiples ataques con drones contra estados árabes de la región, una ofensiva que terminó provocando daños en edificios de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, uno de los centros financieros más importantes del mundo.

Tras los impactos, una columna de humo negro se elevó sobre la ciudad emiratí, producto de un incendio que, según informaron las autoridades locales, se originó por escombros derivados de una interceptación aérea.

Entre los edificios afectados se encuentra una estructura ubicada en el Centro Financiero Internacional de Dubai, que sufrió daños al ser alcanzada por fragmentos de lo que las autoridades describieron como una "interceptación exitosa" de drones iraníes.

El distrito financiero donde se produjeron los daños es una zona económica franca que concentra actividades clave del sistema financiero global. En ese enclave operan:

Bancos internacionales

Operadores de capital

Gestores de patrimonio

Además, el área es conocida por albergar restaurantes exclusivos y clubes nocturnos frecuentados por la élite del emirato, lo que refuerza su relevancia como uno de los centros de negocios más influyentes de la región.

Dubai Uluslararası Finans Merkezi vuruldu. pic.twitter.com/vEp6P1AVs1 — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) March 13, 2026

Advertencias previas y expansión de los ataques en el Golfo

La ofensiva contra objetivos financieros se produjo pocos días después de una advertencia directa de Irán, que había anticipado que atacaría bancos e instituciones financieras.

La amenaza fue formulada tras un bombardeo que alcanzó un banco en Teherán, un hecho que la república islámica presentó como motivo para ampliar sus objetivos en la región. En paralelo, Irán continuó atacando instalaciones petroleras y otras infraestructuras estratégicas en el Golfo, ampliando el alcance de las operaciones militares más allá de un único frente.

La magnitud del ataque quedó reflejada en la respuesta de Arabia Saudita, que informó haber derribado casi 50 drones enviados en múltiples oleadas durante la madrugada.

Otros países del Golfo también registraron incidentes vinculados a la ofensiva:

Omán: dos personas murieron cuando drones se estrellaron en una zona industrial de la región de Sohar, según informó la Agencia de Noticias de Omán.

Bahréin: las autoridades activaron sirenas de alerta ante fuego entrante, en medio del temor por nuevos ataques.

La advertencia del nuevo líder supremo iraní

Los ataques se produjeron un día después de un duro mensaje del nuevo líder supremo iraní, el ayatollah Mojtaba Jamenei. Durante su declaración, el dirigente prometió "vengar la sangre" de los iraníes muertos y lanzó una advertencia directa a las naciones árabes del Golfo.

Jamenei instó a esos países a cerrar las bases militares estadounidenses presentes en sus territorios y aseguró que la promesa de Washington de protegerlos "no es nada más que una mentira". Sus palabras marcaron un tono aún más confrontativo en el conflicto que ya involucra a varias potencias regionales e internacionales.

Día 14 de la guerra: explosión en Teherán

Los acontecimientos se desarrollan en el día 14 de la guerra en Medio Oriente, un conflicto que comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán.

En ese contexto, la televisión estatal iraní informó que una gran explosión sacudió una plaza de Teherán llena de manifestantes. El incidente ocurrió en la plaza Ferdowsi, donde miles de personas se habían reunido para participar del evento anual del Día de Quds (Día de Jerusalén), una jornada dedicada a expresar apoyo a los palestinos.

Hasta el momento se desconoce la causa de la explosión. Ocurrió poco después de que Israel advirtiera a la población que despejara el área debido a un posible ataque.

No hubo informes inmediatos de víctimas ni de daños materiales. A pesar del clima de tensión, miles de personas permanecieron en las calles participando de las manifestaciones, donde se escucharon consignas como "muerte a Israel" y "muerte a Estados Unidos".

Bajas militares y accidentes en medio del conflicto

El conflicto también dejó nuevas bajas militares y episodios vinculados a las operaciones de guerra. El Comando Central de Estados Unidos informó que cuatro de los seis tripulantes de un avión cisterna estadounidense KC-135 que se estrelló en Irak fueron hallados muertos.

Las autoridades indicaron que los esfuerzos de recuperación continuaban para localizar a los otros dos tripulantes. Por su parte, Francia confirmó la muerte de un soldado francés que se encontraba desplegado en el norte del país, víctima de un ataque ocurrido en esa zona.

Impacto global: petróleo por encima de los US$100

La intensificación de los combates y la expansión geográfica de los ataques incrementaron las preocupaciones globales por una posible crisis energética. Uno de los focos de alarma es el control que mantiene Irán sobre el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz, una vía fluvial considerada estratégica para el comercio internacional de energía.

Por ese corredor marítimo transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, lo que convierte cualquier alteración en la zona en un factor de impacto directo sobre los mercados.

En ese contexto:

El crudo Brent, referencia internacional del petróleo, se mantuvo por encima de los US$100 por barril.

Los precios llegaron a dispararse hasta alrededor de US$120 por barril.

El valor actual del petróleo se ubica cerca de un 40% por encima del nivel que tenía cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán.

Con los enfrentamientos en expansión, sin señales claras de un alto el fuego y con ataques simultáneos en varios países del Golfo, el conflicto continúa profundizando su impacto tanto en la seguridad regional como en el equilibrio energético mundial.