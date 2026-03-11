La AIE activa la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia ante la crisis en Oriente Medio

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) activó la mayor liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo de su historia como respuesta a la disrupción del mercado energético provocada por la crisis en Oriente Medio y el freno al tránsito por el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más críticos para el comercio mundial de energía.

Los 32 países miembros de la AIE acordaron por unanimidad liberar 400 millones de barriles de crudo provenientes de sus reservas estratégicas. La decisión constituye un hecho sin precedentes desde la creación del organismo en 1974 y representa además la sexta acción coordinada de este tipo en la historia de la agencia.

El objetivo central de la intervención es compensar el fuerte recorte de oferta en el mercado internacional provocado por la interrupción parcial del tránsito energético en el estrecho de Ormuz, un corredor clave para el transporte de hidrocarburos.

El estrecho de Ormuz, eje del comercio energético mundial

El impacto de la crisis se explica por el rol estratégico que ocupa el estrecho de Ormuz dentro del sistema energético global. Antes del conflicto, este paso marítimo concentraba una parte sustancial del comercio internacional de petróleo.

Según los datos mencionados por la AIE, por el estrecho circulaban diariamente:

20 millones de barriles de petróleo y derivados

Volumen equivalente a cerca de una cuarta parte del petróleo transportado por vía marítima en el mundo

Sin embargo, la escalada del conflicto redujo de manera drástica ese flujo energético. De acuerdo con el organismo internacional, el tránsito cayó a menos del 10% de los niveles previos a la guerra, generando una fuerte presión sobre la oferta global.

La disminución abrupta del suministro desde una región clave para el abastecimiento mundial provocó tensiones inmediatas en los mercados energéticos, elevando la volatilidad y aumentando el riesgo de escasez en distintas regiones.

Un impacto que alcanza también al gas natural licuado

La crisis no se limita al mercado petrolero. La AIE advirtió que el conflicto también afectó significativamente el suministro de gas natural licuado (GNL) a escala global.

Entre las principales consecuencias señaladas por el organismo se destacan:

Reducción de alrededor del 20% de la oferta global de gas natural licuado

Fuerte presión alcista en los precios energéticos

Los movimientos del mercado reflejan esa tensión creciente. Entre el 28 de febrero y el 10 de marzo, los indicadores energéticos registraron incrementos significativos:

El barril Brent avanzó 20%

El índice europeo TTF del gas escaló 50%

Estos aumentos evidencian el nivel de incertidumbre que atraviesa el sistema energético internacional y la sensibilidad de los precios ante cualquier alteración en las rutas clave de suministro.

Las reservas estratégicas como herramienta de estabilización

En este escenario, la liberación de crudo por parte de la AIE busca contener la volatilidad de los precios y enviar una señal de estabilidad al mercado internacional.

El organismo recordó que todos sus países miembros están obligados a mantener reservas estratégicas equivalentes a al menos 90 días de importaciones netas de petróleo, una medida diseñada precisamente para enfrentar crisis de suministro.

En conjunto, los países que integran la agencia disponen de un volumen significativo de reservas de emergencia:

Más de 1.200 millones de barriles almacenados en reservas estratégicas

Otros 600 millones de barriles en stocks industriales bajo obligación gubernamental

Este sistema de reservas constituye una de las principales herramientas de respuesta ante crisis energéticas globales, permitiendo liberar petróleo de forma coordinada para compensar interrupciones temporales en la oferta.

Un mercado aún en alerta

A pesar de la magnitud de la intervención, la reacción inicial de los mercados fue cautelosa. La decisión de liberar 400 millones de barriles no logró disipar por completo las preocupaciones sobre la continuidad de las interrupciones en Oriente Medio.

De acuerdo con Reuters, el petróleo llegó a subir casi 5% este miércoles, reflejando que los operadores siguen atentos a la evolución de la crisis y a la posibilidad de que los problemas en el suministro se prolonguen.

La situación pone de manifiesto la fragilidad del equilibrio energético global cuando uno de sus principales corredores de transporte se ve afectado. Mientras la AIE despliega la mayor liberación coordinada de reservas de su historia, el mercado continúa evaluando si la medida será suficiente para amortiguar las consecuencias de una crisis que ya impacta tanto en el petróleo como en el gas natural.