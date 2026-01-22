De no creer: ahora un tren chocó contra una grúa en España y dejó seis heridos

Un nuevo accidente ferroviario volvió a encender las alarmas en España. Este jueves por la mañana, un tren de la línea de FEVE que cubre el trayecto entre Cartagena y Los Nietos chocó contra una grúa en la localidad de Alumbres, en la región de Murcia, dejando al menos seis personas heridas. Se trata del tercer siniestro ferroviario registrado en el país en apenas cuatro días, en un contexto que genera creciente preocupación por la seguridad del sistema ferroviario.

El hecho ocurrió en una zona ubicada a unos 13 kilómetros del centro de la ciudad de Cartagena y motivó un importante despliegue de los servicios de emergencia, según informó el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia. A pesar de la violencia del impacto, las autoridades confirmaron que la formación no llegó a descarrilar ni a volcar, lo que evitó consecuencias de mayor gravedad.

El tren involucrado transportaba 16 pasajeros al momento del accidente. Por causas que aún se encuentran bajo investigación, la formación colisionó contra una grúa que se encontraba trabajando en las inmediaciones de las vías. El concejal de Infraestructuras de Cartagena, Diego Ortega, brindó detalles sobre lo sucedido y explicó que los operarios realizaban tareas de reparación en un cable de electricidad que se había desprendido en un terreno lindero al trazado ferroviario.

"Los operarios estaban colocando la grúa y la cesta para reparar un cable de la luz que se había descolgado en un solar situado junto a las vías del tren. Los heridos eran pasajeros del tren, ya que no había nadie subido en la cesta en el momento del impacto", precisó el funcionario. De este modo, se descartó que trabajadores de la obra hayan resultado lesionados.

De acuerdo con información publicada por La Opinión de Murcia, vecinos de la zona habían advertido en reiteradas oportunidades sobre la peligrosidad del tramo donde ocurrió el choque. Según señalaron, se trata de un sector que carece de señalización adecuada y no cuenta con semáforos ni barreras, lo que dificulta advertir la proximidad del tren. En ese sentido, indicaron que la única forma de detectar su llegada es a través del sonido que produce la formación al desplazarse por las vías.

Desde los servicios de emergencia locales informaron que el número definitivo de heridos aún no fue confirmado con exactitud, aunque todas las lesiones serían de carácter leve. Un portavoz oficial aseguró a la agencia Reuters que "el tren no ha volcado ni ha descarrilado", lo que permitió una rápida asistencia a las víctimas.

No obstante, el Centro de Coordinación de Emergencias elevó a seis la cifra de personas heridas: dos jóvenes de 18 años, un hombre de 26, otro de 50 y dos mujeres de 62 y 74 años. Todos ellos fueron trasladados a los hospitales Santa Lucía y Santa María del Rosell, ambos ubicados en Cartagena, donde recibieron atención médica.

Tras el impacto, se activó un amplio operativo de seguridad y asistencia, con la participación de dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, ambulancias del servicio sanitario 061, efectivos de la Guardia Civil y personal de Protección Civil. Como consecuencia del choque, varios vidrios del tren se rompieron y uno de los laterales de la formación resultó dañado.

Este nuevo episodio se produce en medio de una racha de accidentes ferroviarios que conmociona a España. El domingo pasado ocurrió la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Córdoba, donde murieron 43 personas, una cifra que continúa en revisión mientras avanzan las tareas de emergencia e investigación en la zona.

Dos días después, el martes por la noche, se registró otro grave accidente en Cataluña: un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló en la localidad de Gelida, luego del desplome de un muro de contención sobre las vías. El siniestro causó una muerte y cinco heridos graves y ocurrió cuando la formación se dirigía a Barcelona entre las estaciones de Sant Sadurní y Gelida.

La sucesión de hechos reavivó el debate sobre el estado de la infraestructura ferroviaria y los protocolos de seguridad en distintos puntos del país.