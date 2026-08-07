De la Espriella asumió en Colombia: "Vamos a construir todos la Patria Milagro"

El ultraderechista Abelardo De la Espriella, de 48 años, juró el viernes como presidente de Colombia por el período 2026-2030, en reemplazo de Gustavo Petro, primer gobernante de izquierda del país.

El acto de asunción del flamante presidente colombiano tuvo lugar, por primera vez en la historia, en la Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC), en lugar del Capitolio Nacional, sede del Congreso, en Bogotá.

En un breve diálogo al ser abordado por periodistas al llegar a la sede de la Universidad Santiago de Cali, De la Espriella dijo: "Es un gran día para la democracia, Colombia se salvó, y vamos a construir todos la Patria Milagro".

Este concepto apunta a la promesa enunciada en la campaña presidencial de recortar el Estado un 40% y crecer al 7% anual.

Además, propone la "recuperación" del control territorial, el fortalecimiento de la Fuerza Pública y mayor confrontación con las organizaciones vinculadas con el narcotráfico.

De la Espriella accedió a la primera magistratura colombiana tras derrotar en segunda vuelta celebrada el 21 de junio al izquierdista Iván Cepeda, candidato apoyado por Petro, quien no asistió a la ceremonia, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El nuevo titular del Ejecutivo colombiano llega al poder con su postura de rechazo a las negociaciones con los grupos armados al margen de la ley, la promesa de reducir el tamaño del Estado, reconfigurar la relación con Israel y reactivar el sector petrolero y gasífero.

Aliado del presidente estadounidense Donald Trump, De la Espriella forma parte de un giro a la derecha que se extiende por América Latina en países como Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú y Panamá.

Con el fin de blindar la seguridad de la ciudad durante el acto de asunción, el Ministerio de Defensa desplegó un dispositivo con más de 11.000 efectivos.

En una intervención ante el pleno del Legislativo, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, llamó al diálogo con todos los sectores y aseguró: "No necesitamos intentos de desobediencia civil sino construir entre todos la solución".



Mandatarios invitados a la ceremonia de asunción

Al acto asistieron el rey de España Felipe VI y una decena de jefes de Estado y de Gobierno, además de dos vicepresidentes, quince cancilleres y otras autoridades internacionales.

Entre los mandatarios se encontraban Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; Laura Fernández, de Costa Rica; José Raúl Mulino, de Panamá; Luis Abinader, de República Dominicana; José Antonio Kast, de Chile, y Nasry Asfura, de Honduras.

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, encabezó la delegación oficial enviada por el presidente Donald Trump a la investidura de De la Espriella.

En tanto, los exmandatarios colombianos que asistieron son César Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe e Iván Duque. También estuvo presente el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

LA DESPEDIDA DE PETRO

Gustavo Petro salió más temprano por última vez de la Casa de Nariño, residencia oficial presidencial, en un acto con el que puso fin a su mandato de cuatro años.

"Hasta siempre. Libertad y vida. Siempre, siempre y siempre. Gracias por haberme acompañado, soldados por haberme cuidado. Creo que ustedes salen mejor que cuando yo entré. Así que ¡viva Colombia libre!", dijo Petro, vestido de blanco y tomado de la mano de su hija menor, Antonella, en las escalinatas de la Casa de Nariño, antes de recibir un último homenaje militar en la Plaza de Armas.

Petro no dio anoche el tradicional mensaje de despedida al país, como lo hicieron sus antecesores, porque prometió volver como jefe de la oposición, después de tomar unas vacaciones.

CEPEDA LLAMO A LA RESISTENCIA

El excandidato Iván Cepeda lideró el viernes una concentración pacífica en la ciudad de Barranquilla, que calificó como una "expresión de desobediencia civil, resistencia y soberanía popular" en paralelo a la investidura presidencial de De la Espriella, según la cadena CNN.

Cepeda llamó a la ciudadanía a mantener la movilización democrática para recuperar el poder dentro de cuatro años y en el corto plazo acceder a alcaldías y gobernaciones en las elecciones de octubre de 2027.