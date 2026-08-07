Condenaron a Meta a pagar US$567 millones por los daños a la salud mental de niños y adolescentes

Un tribunal del estado de Nuevo México condenó este jueves a Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, a pagar 567 millones de dólares en concepto de indemnización por los daños ocasionados a jóvenes a través de sus plataformas digitales.

La resolución judicial representa un nuevo capítulo en el proceso iniciado contra la compañía y establece no solo una importante sanción económica, sino también una serie de obligaciones orientadas a reforzar la protección de niños y adolescentes que utilizan las redes sociales administradas por la empresa.

Según consideró el juez interviniente, Meta creó una "molestia pública", criterio sobre el cual fundamentó tanto la indemnización como la imposición de nuevas medidas de seguridad destinadas a reducir los riesgos para los menores de edad.

La decisión obliga a la compañía a modificar distintos aspectos del funcionamiento de Facebook e Instagram con el objetivo de establecer mayores controles sobre la actividad de los usuarios más jóvenes y fortalecer los mecanismos de prevención.

Las medidas de seguridad ordenadas por la Justicia

Además de la condena económica, el tribunal dispuso que Meta implemente una serie de medidas específicas para incrementar la protección de adolescentes y menores dentro de sus plataformas.

Las disposiciones ordenadas incluyen cambios vinculados al tiempo de uso, las interacciones y los mecanismos de control disponibles.

Entre las medidas establecidas figuran:

Límites mensuales al uso de Facebook e Instagram por parte de los adolescentes.

Restricciones en las notificaciones.

Controles más estrictos sobre el contacto de adultos con menores.

Salvaguardias para los chatbots de inteligencia artificial.

Revisión reforzada de las denuncias de abuso sexual infantil.

Estas acciones forman parte de las obligaciones que deberá cumplir la empresa como consecuencia del fallo emitido por la Justicia de Nuevo México.

La segunda etapa de un proceso judicial

La resolución conocida este jueves corresponde a la segunda fase de un juicio que Meta ya había perdido en el mes de marzo. Durante la primera etapa del proceso, un jurado determinó que la empresa había infringido la ley estatal de protección al consumidor, al considerar que tergiversó la seguridad que ofrecían Facebook e Instagram para los niños.

Como consecuencia de esa primera decisión judicial, el jurado ordenó a Meta el pago de 375 millones de dólares en concepto de sanciones civiles.

Ahora, con la resolución correspondiente a la segunda fase, el monto total dispuesto por la Justicia asciende a 567 millones de dólares, al tiempo que se incorporan nuevas exigencias relacionadas con la seguridad de los usuarios menores de edad.

El fallo consolida así la postura del tribunal respecto de la responsabilidad atribuida a la empresa en relación con los efectos generados por sus plataformas sobre los jóvenes.

El fiscal destacó el alcance de la decisión

Tras conocerse la sentencia, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, celebró el resultado del proceso judicial y destacó el alcance de la resolución.

"La decisión de hoy es una victoria para todos los padres que se han preocupado por lo que las redes sociales hacen a sus hijos y para todos los niños que merecen crecer en un entorno en línea más seguro", declaró.

Las palabras del funcionario pusieron el foco en el impacto que, según sostuvo, tendrá el fallo tanto para las familias como para los menores que utilizan diariamente las plataformas digitales.

La sentencia también establece un precedente dentro del proceso judicial iniciado en ese estado respecto de las condiciones de seguridad que deben ofrecer las redes sociales a los usuarios más jóvenes.

Meta confirmó que apelará la sentencia

Luego de conocerse el fallo, Meta informó que recurrirá la decisión judicial. En un comunicado difundido a última hora del jueves, un portavoz de la empresa aseguró que continuará defendiendo su actuación y manifestó su desacuerdo con las conclusiones alcanzadas por la Justicia.

"Seguimos confiando en nuestra trayectoria de protección de los adolescentes en línea y continuaremos defendiéndonos frente a acusaciones que tergiversan los hechos", afirmó el vocero.

De esta manera, la compañía confirmó que apelará la sentencia mientras sostiene su posición respecto de las políticas implementadas para la protección de adolescentes dentro de Facebook e Instagram.

Sanción económica y nuevas obligaciones

La decisión del tribunal de Nuevo México no se limita únicamente al aspecto económico. Además de la indemnización de 567 millones de dólares, la resolución incorpora un conjunto de obligaciones destinadas a modificar el funcionamiento de las plataformas en aquellos aspectos relacionados con la seguridad de los menores.

El tribunal consideró que las medidas adoptadas deberán fortalecer los controles sobre el uso de Facebook e Instagram por parte de adolescentes, establecer mayores restricciones en determinadas funciones de las aplicaciones y reforzar los mecanismos de prevención y revisión frente a situaciones vinculadas con menores de edad.

Mientras Meta prepara su apelación, la sentencia representa un nuevo episodio dentro del proceso judicial que enfrenta la empresa en Nuevo México y que comenzó con la determinación de que había infringido la legislación estatal de protección al consumidor.