Denuncian que presos políticos iniciaron una huelga de hambre en El Rodeo I

Presos políticos recluidos en la cárcel El Rodeo I, ubicada en el estado venezolano de Miranda, iniciaron una huelga de hambre como forma de protesta por las condiciones de reclusión y en exigencia de su libertad, según denunció este sábado Orlando Moreno, coordinador nacional del partido opositor Vente Venezuela.

De acuerdo con lo informado por el dirigente opositor, la medida fue adoptada por los detenidos ante lo que describen como un escenario de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, falta de garantías básicas y un trato que califican de degradante dentro del penal. La denuncia se suma a una larga lista de reclamos formulados por organizaciones políticas y de derechos humanos sobre la situación de los presos políticos en el país.

Moreno señaló que, tras el inicio de la protesta, un grupo de los detenidos fue sometido a castigos severos, entre ellos aislamiento prolongado en celdas de castigo. Según afirmó, estas personas fueron obligadas a permanecer desnudas, una práctica que consideró una forma de trato cruel, inhumano y degradante.

"Ante esta situación, un grupo fue sometido a un aislamiento prolongado, en una celda de castigo, obligados a permanecer desnudos", denunció el dirigente, quien forma parte de la agrupación fundada por la líder opositora María Corina Machado. El testimonio fue difundido públicamente a través de redes sociales, donde generó preocupación y repercusión en sectores políticos y humanitarios.

En su mensaje publicado en la red social X, Moreno sostuvo además que los presos políticos en El Rodeo I son sometidos de manera constante a "condiciones inhumanas", que incluyen restricciones extremas, falta de atención adecuada y un régimen de encierro que impacta directamente en su salud física y mental. Según indicó, estas condiciones mantienen a los detenidos en un "nivel de desesperación y preocupación constante".

El dirigente opositor advirtió que la huelga de hambre representa un recurso extremo al que los presos recurren ante la falta de respuestas institucionales y judiciales. En ese sentido, remarcó que la protesta no solo busca visibilizar las condiciones de detención, sino también reclamar la libertad de quienes consideran detenidos por motivos políticos.

La denuncia se inscribe en un contexto más amplio de cuestionamientos internacionales al sistema penitenciario venezolano y al uso de la detención como herramienta de persecución política. Diversos organismos de derechos humanos han alertado en reiteradas oportunidades sobre malos tratos, incomunicación prolongada y falta de debido proceso en casos de presos políticos.

En el cierre de su declaración, Moreno realizó un llamado urgente a la comunidad internacional, solicitando atención y pronunciamientos frente a lo que calificó como una grave situación humanitaria dentro de las cárceles venezolanas. "Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional sobre la grave situación de los presos políticos", expresó.

Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento oficial de las autoridades venezolanas en respuesta a la denuncia, mientras crece la preocupación por el estado de salud de los detenidos que participan de la huelga de hambre y por las represalias que podrían enfrentar.