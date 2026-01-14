Desde la cárcel, Maduro pidió a los venezolanos que "confíen" en Delcy Rodríguez

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió un nuevo mensaje dirigido al pueblo venezolano desde su lugar de reclusión en Estados Unidos. Se trató del segundo pronunciamiento público del mandatario desde su detención, en el que exhortó a la ciudadanía a "confiar plenamente" en la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y en el equipo que actualmente conduce el Gobierno nacional.

La comunicación fue transmitida por el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del jefe de Estado, quien explicó que el mensaje llegó a través de los equipos jurídicos que representan a su padre. La difusión se produjo durante una movilización popular realizada en la ciudad de Caracas, en un clima de fuerte tensión política y social.

"Confíen en Delcy, en el equipo que está al frente y en nosotros. Ese fue el mensaje que nos enviaron", afirmó el legislador ante los manifestantes, al tiempo que destacó la importancia de preservar la unidad interna frente al complejo escenario que atraviesa el país.

Según explicó Maduro Guerra, este nuevo pronunciamiento busca ratificar la firmeza política del mandatario y su respaldo absoluto a la presidenta encargada, en un contexto que definió como especialmente delicado para Venezuela. En ese sentido, remarcó que tanto Nicolás Maduro como Delcy Rodríguez se mantienen "firmes y fuertes" frente a las dificultades actuales.

"Tuvimos un mensaje de él y de ella. Nos dicen que están firmes, que tienen claro el papel de lucha que les toca jugar y que tienen tranquilidad de conciencia", señaló el diputado, quien insistió en que el liderazgo político del oficialismo continúa intacto pese a la crisis institucional.

En su intervención, el parlamentario también hizo un llamado explícito a la población a no dejarse influenciar por campañas de desinformación, a las que atribuyó la intención de generar confusión y división social. En ese marco, subrayó la necesidad de recurrir únicamente a fuentes oficiales para informarse sobre la situación del país.

"Debemos mantenernos unidos y no dejar que nada nos divida. Intentarán decir cosas para confundir, pero, ante eso, claridad política e ideológica", sostuvo Maduro Guerra, reforzando el mensaje de cohesión nacional promovido desde el oficialismo.

Las declaraciones se produjeron en el marco de una movilización de trabajadores del transporte venezolanos, que se desarrolló en distintos puntos de Caracas. Durante la jornada, los manifestantes reiteraron su respaldo al Gobierno nacional y exigieron la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Ambos fueron capturados y sacados del país sudamericano durante una incursión militar llevada adelante por Estados Unidos en la madrugada del pasado 3 de enero. Según las autoridades venezolanas, el operativo dejó al menos 100 muertos, decenas de heridos y provocó importantes daños materiales en cuatro ciudades del país.

El episodio marcó un punto de inflexión en la crisis venezolana y profundizó el enfrentamiento diplomático con Washington, mientras el Gobierno insiste en denunciar la violación de la soberanía nacional y reclama la liberación del mandatario y de la primera dama.

En este escenario, el mensaje de Nicolás Maduro busca sostener el respaldo político interno y reforzar la legitimidad de la conducción provisoria encabezada por Delcy Rodríguez, en medio de un contexto regional e internacional de máxima tensión.