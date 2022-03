Desde hace tres años, un padre espera a su hija todas las noches en la parada del colectivo para protegerla

La inseguridad está presente en todo el mundo y Paraguay no es la excepción. Desde hace tres años, un padre espera cada noche a su hija en la parada del colectivo para acompañarla a su casa. Su nombre es Félix Cárdenas, tiene 72 años, y su objetivo es proteger a Belén, de 22.

La parada de ómnibus es osura y desolada, y son varias las cuadras que debe caminar el hombre para llegar hasta allí. Lo que él quiere es evitarle a su hija un momento desagradable o que sea víctima de la delincuencia o de una situación violenta.

En su cuenta de Twitter, Belén Cárdenas, quien reside en Ñemby, Paraguay, explicó que ella no llega muy tarde a su hogar, pero que su padre siempre la espera en la parada del colectivo. “Viejito no quiero que nunca me faltes te amo muchísimo”, reza la publicación de la joven que se volvió súper viral porque el tweet fue compartido el 22 de febrero y ya obtuvo casi 25 mil likes.

En una entrevista con Extra, un medio local, Belén detalló que esta situación comenzó en 2019, y que antes de eso incluso la acompañaba hasta su lugar de trabajo, en auto o en colectivo. “Iba siempre a buscarme, pero luego se fue haciendo la idea de que ya no estaba en el colegio, que yo tenía que aprender a soltarme más y a andar por mi cuenta. Pero siempre está presente en las paradas”, comentó.

Ella explicó que verlo cuando se baja del transporte público le otorga una inmensa felicidad: “Me siento segura con él”.

“A mi papá que le agradezco todo lo que ya hizo por mí, por mis hermanos y más por mi hijo, siempre fue y sigue siendo un excelente papá y abuelo”, remarcó la joven.

Por supuesto que no faltaron los usuarios que comentaron la publicación en contra de que ella deje que su padre esté solo a altas horas de la noche. Pese a eso, ella respondió que “le estresa más si no deja que lo espere ahí, por eso trato de llegar lo más pronto posible”.

Además, también hubo comentarios a favor, donde usuarios recuerdan que sus padres hacen lo mismo, “el amor de un padre hacia su hija, que ternura, afortunadísima sos de tener un padre así”.