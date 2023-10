El estremecedor discurso del alcalde de Nueva York sobre las atrocidades de Hamas contra Israel

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, subió al estrado de la multitudinaria movilización para repudiar los sanguinarios ataques de Hamas en Israel el 7 de octubre pasado y con un discurso breve pero directo conmovió a todos los presentes. En su impactante intervención, que ya se viralizó en redes sociales, el político norteamericano interpela al mundo sobre la hipocresía y la doble vara de muchos cuando se trata de Medio Oriente.

“No voy a extenderme mucho. Voy a decirles pocas palabras: ¡No estamos bien!”, dijo categóricamente. “No estamos bien cuando vemos cómo sacan a niñas de sus casas y las arrastran por las calles”, dijo Adams ante una multitud de miles de personas que se habían reunido para expresar su solidaridad con Israel. “No estamos bien cuando vemos cómo sacan a abuelas de sus casas y disparan a niños delante de sus familias. No estamos bien cuando, aquí mismo, en la ciudad de Nueva York, hay quienes celebran la devastación”.

Adams captó perfectamente el sentimiento de quienes lo escuchan: “No estamos bien cuando Hamas cree que está luchando en nombre de algo cuando realiza estas acciones destructivas y atroces. No estamos bien cuando todavía tenemos rehenes que no lo han regresado a casa con su familia”.

"No estamos bien. No vamos a actuar como si no tuviéramos sentimientos, como si todo estuviera bien", gritó Adams indignado. "Nada está bien, no lo está"

El alcalde, además, aseguró que Israel tiene derecho a defenderse. “Y ese es el derecho que reconocemos”. “Su lucha es nuestra lucha. Aquí, en Nueva York, tenemos la mayor población judía fuera de Israel. Este es el lugar para levantar nuestras voces y resonar en todo el país”, afirmó tan emocionado como enojado. “No vamos a estar bien hasta que todo el que es responsable por estas acciones pague por sus hechos. No tenemos que fingir”.

Los ataques del sábado 7 de octubre mataron a 1.400 personas e hirieron a más de 3.000. Todavía hay 155 secuestrados que los terroristas de Hamas se llevaron a la Franja de Gaza y amenazan con matar en escalofriantes videos que difunden en las redes sociales. Además, documentaron cuidadosamente sus brutales ataques y mostraron al mundo cómo violentaron mujeres, asesinaron niños y abuelos, y decapitaron bebés.

“Esto fue intencional, esto fue cruel. Esto demuestra que Hamas tiene que ser desmantelado y destruido inmediatamente”, aseguró Adams. “No estoy aquí porque soy su Alcalde, estuve en Israel como Senador estatal. He protegido a la comunidad de esta ciudad en general, pero específicamente a la comunidad judía como oficial de policía. Estuve con ustedes como presidente municipal, y ahora estoy aquí para decirles que no sólo soy el jefe ejecutivo de esta ciudad, sino que soy su hermano. Soy su hermano. Y su lucha es mi lucha”.

Y finalizó: “Ustedes marcharon con nosotros, con el Dr. (Martin Luther) King. Ustedes estuvieron a nuestro lado en todas las luchas que tuvimos, y yo les digo que vamos a estar con ustedes y permanecer unidos, juntos… Y no tenemos que estar bien. Deberíamos estar enojados por lo que vimos. Gracias Israel”.