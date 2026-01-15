El Gobierno argentino identifica a otro compatriota detenido en Venezuela y advierte sobre un "subregistro" de casos

El Gobierno argentino, a través de referentes políticos y organizaciones de derechos humanos, confirmó este jueves la existencia de otro ciudadano nacional detenido en Venezuela, lo que reavivó la preocupación oficial por la situación de argentinos bajo custodia en ese país y la posibilidad de que existan casos no registrados públicamente.

La senadora nacional y exministra de Seguridad Patricia Bullrich afirmó en su cuenta de la red social X que los casos de argentinos presos políticos en Venezuela estaban "subregistrados" y que la información real había sido ocultada por el régimen chavista. En ese contexto, nombró a Roberto Baldo, ciudadano de doble nacionalidad argentino-venezolana, como otro detenido junto a su esposa, Montserrat Espinosa de Baldo, de nacionalidad española-venezolana, desde fines de 2024.

Bullrich planteó además que la detención de Baldo y otros argentinos refleja la violación de derechos fundamentales, y exigió su "pronta liberación", continuando con los reclamos por Nahuel Gallo y Germán Giuliani, casos que ya habían sido denunciados públicamente.

La información sobre Baldo fue difundida también por la defensora de derechos humanos venezolana Elisa Trotta, quien señaló que tanto él como su esposa habían sido "secuestrados por la dictadura chavista", en referencia al gobierno de Venezuela.

Los presos políticos en Venezuela estaban subregistrados.



Como en toda dictadura, la información real se oculta: se detiene a gente sin debido proceso, se violan derechos humanos y se intenta tapar la verdad.



Hoy nos enteramos de Roberto, otro argentino, que junto a su mujer... https://t.co/cxWzi44Q8n — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 15, 2026

Nahuel Gallo y Germán Giuliani

Antes de este anuncio, el foco había estado en la situación de Nahuel Gallo, un gendarme argentino detenido en diciembre de 2024 tras intentar ingresar por tierra desde Colombia para visitar a su pareja e hijo, y Germán Giuliani, un abogado penalista arrestado en mayo de 2025 tras un viaje laboral en Venezuela. Las familias de ambos han reclamado públicamente información y pruebas de vida frente a la falta de comunicaciones claras.

También trascendió que el ciudadano argentino-israelí Jacob Harari, detenido por autoridades venezolanas, fue liberado recientemente, lo que había generado expectativas sobre posibles excarcelaciones.

De acuerdo con ONG que monitorean la situación de presos políticos en Venezuela, como el Foro Penal, hay cientos de detenidos incluidos extranjeros, aunque el número exacto y la identidad de todos ellos no siempre han sido divulgados oficialmente.