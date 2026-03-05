El Líbano bajo fuego: Beirut en vilo ante la inminente ofensiva total de Israel contra Hezbollah

La arquitectura de la guerra en Medio Oriente ha mutado drásticamente, consolidando al Líbano como el segundo frente principal del conflicto regional. Mientras la intensidad de las agresiones directas entre Irán e Israel muestra una tendencia a la baja, el movimiento armado chiíta Hezbollah ha intensificado su ofensiva mediante el lanzamiento sostenido de misiles hacia territorio israelí. En respuesta, Israel ha redoblado sus operaciones, transformando la frontera en un escenario de combate terrestre y ordenando evacuaciones forzosas en el corazón mismo del poder del grupo islámico.

La estrategia israelí: de la frontera a la "zona tapón"

El ejército de Israel no se limita a responder ataques; ha iniciado una incursión terrestre con el objetivo explícito de establecer una "zona tapón" en la frontera. Esta maniobra táctica busca blindar el norte de Israel, pero las ambiciones de la cúpula de seguridad israelí parecen ir mucho más allá. La retórica oficial, representada por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha marcado un tono de advertencia brutal al señalar que el distrito de Dahiyeh, en el sur de Beirut y epicentro del poder de Hezbollah, podría enfrentar un destino similar al de Jan Yunis en la Franja de Gaza. Smotrich enfatizó que Hezbollah ha cometido un error grave y pagará un alto precio, bajo la premisa de que Israel está atacando la cabeza del pulpo en Irán mientras corta el brazo de Hezbollah.

Dahiyeh: El pánico en el bastión del "Partido de Dios"

Este jueves, la orden de evacuación emitida por el portavoz militar israelí, instando a los residentes a salvar sus vidas y abandonar sus viviendas de inmediato, desencadenó una estampida humana sin precedentes. Los suburbios del sur de Beirut, históricamente considerados el mayor bastión de Hezbollah, vivieron horas de caos y embotellamientos interminables. La expansión del conflicto es evidente, ya que las operaciones militares israelíes han dejado de circunscribirse a las zonas de influencia histórica de la milicia para alcanzar áreas con diversas composiciones demográficas. Esto incluye el valle de la Bekaa, de fuerte presencia del grupo, así como las zonas de Baabda y Aramoun en el distrito de Aley, y la región de Saadiyat en Shouf, una zona de marcada población drusa.

El dilema del poder militar de Hezbollah

Hezbollah, conocido como el Partido de Dios, no es simplemente una facción política legalizada, sino que funciona en la práctica como un Estado dentro del Estado libanés, poseyendo una estructura castrense financiada y armada por Irán durante décadas. Sin embargo, su capacidad real de respuesta hoy es una incógnita absoluta. David Wood, analista del Crisis Group con base en Beirut, plantea dudas fundamentales sobre su arsenal actual, argumentando que tras dos años de conflicto en solidaridad con Gaza, su poderío ha mermado significativamente. Wood advierte que no está claro si Hezbollah retiene aún armas pesadas como misiles de precisión guiada, ni si cuenta con el personal entrenado capaz de utilizarlos, considerando la posibilidad de que los especialistas en sistemas complejos hayan muerto en enfrentamientos previos. A pesar de estas dudas sobre su potencia de fuego real, el grupo mantiene una presencia activa con decenas de miles de combatientes y recientemente se ha atribuido el lanzamiento de cohetes y drones suicidas contra ciudades israelíes como Tel Aviv y Haifa.

El costo humanitario y el escenario regional

El balance humano del conflicto es alarmante. Según los datos del ministerio de Salud libanés, un organismo que no responde al grupo islámico, la cifra asciende a 102 muertos y 638 heridos, mientras que los desplazados superan los 83.000 ciudadanos. El gobierno del primer ministro Nawaf Salam, aunque alejado del grupo islámico, observa con temor cómo su aliado parlamentario, el movimiento Amal, mantiene sus vínculos inalterables con los ministros cercanos a Hezbollah. Mientras tanto, el rol de otros actores regionales es dispar, ya que los hutíes de Yemen se mantienen al margen, y las milicias chiítas de Siria e Irak carecen del peso militar necesario para alterar el curso de esta confrontación directa entre Israel y el único aliado militar activo de Teherán. La región aguarda ahora el siguiente movimiento, mientras el Líbano se desangra en una guerra que parece estar entrando en su fase más destructiva.