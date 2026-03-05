Ecuador expulsa al embajador de Cuba y se viraliza video de diplomático quemando documentos

El gobierno de Ecuador, bajo la administración del presidente Daniel Noboa, comunicó este miércoles la expulsión del embajador de Cuba en Quito, Basilio Antonio Gutiérrez García, junto con todos los miembros de su misión diplomática, consular y administrativa, otorgándoles un plazo de 48 horas para que abandonen el país.

La medida fue formalizada mediante una nota diplomática emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador fechada el 4 de marzo de 2026 y dirigida a la embajada cubana. El texto oficial aplica el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, norma internacional que faculta al Estado receptor a declarar persona non grata a cualquier miembro de una misión diplomática, sin obligación de exponer motivaciones específicas.

Este plazo perentorio, establecido conforme a la práctica diplomática, fija una salida obligatoria del territorio ecuatoriano para el embajador y el resto del cuerpo diplomático —reportado en algunos medios en torno a 22 integrantes de la misión— dentro de las 48 horas posteriores a la notificación oficial.

Cruce de acciones diplomáticas

La expulsión de la delegación cubana en Quito no fue el único movimiento en el tablero diplomático entre ambos países. Apenas un día antes, el presidente Noboa firmó un decreto ejecutivo que puso fin a las funciones de José María Borja López, quien se desempeñaba como embajador de Ecuador en La Habana y encabezaba la misión ecuatoriana en Cuba.

La simultaneidad de estas decisiones señala una ruptura o al menos una profunda tensión en los lazos oficiales entre Quito y La Habana, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano no ha declarado de manera explícita un rompimiento formal de relaciones diplomáticas.

El respaldo jurídico: la Convención de Viena

El uso del artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas como amparo legal fue central para justificar la acción sin necesidad de detallar las razones que llevaron al gobierno ecuatoriano a tomar esta medida.

Este artículo establece que el Estado receptor de una misión diplomática puede declarar persona non grata a cualquier miembro del cuerpo diplomático en cualquier momento, lo que obliga a ese funcionario a abandonar el país. No es un procedimiento habitual, pero se contempla como parte de los mecanismos de la diplomacia internacional.

La decisión adoptada por Ecuador se enmarca en este artículo y permite que su ejecución se lleve a cabo sin exponer públicamente los argumentos específicos que la sustentan.

El video de la polémica

En el video difundido por el propio primer mandatario ecuatoriano, se observa a un individuo colocando papeles dentro de una especie de parrilla metálica mientras el fuego lo consume, después de que el Gobierno ecuatoriano dispusiera la salida de la misión diplomática.

Las imágenes se difundieron tras la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de declarar persona non grata al embajador Basilio Antonio Gutiérrez García y a los miembros del personal diplomático, consular y administrativo de la Embajada de Cuba en Ecuador.

Parrillada de papeles. pic.twitter.com/XBGz512bgi \— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 4, 2026

Reacción y posible impacto diplomático

Hasta el momento, el gobierno de Cuba no ha emitido una respuesta oficial a la expulsión de su embajador y misión diplomática. Sin embargo, medios internacionales han recogido opiniones conservadoras y críticas desde La Habana contra esta decisión, calificándola como arbitraria.

Mientras la delegación cubana se prepara para desmantelar su presencia oficial en Quito antes del plazo estipulado, la medida representa el punto más bajo en las relaciones entre Ecuador y Cuba en años recientes, dejando abierta la interrogante sobre las futuras implicancias en la diplomacia bilateral y en las alianzas geopolíticas que influyen en la región.

La salida de la misión cubana en las próximas 48 horas marcará un antes y un después en las relaciones entre Quito y La Habana, que hasta ahora habían mantenido vínculos diplomáticos estables durante décadas