Irán advierte a Israel: amenaza con atacar embajadas en todo el mundo

La creciente escalada militar en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo luego de que Irán lanzara una advertencia directa a Israel sobre posibles represalias a nivel global. El mensaje fue claro: si el Ejército israelí bombardea la legación diplomática iraní en el Líbano, Teherán podría atacar embajadas israelíes en distintos países.

La declaración introduce un factor de alta preocupación en la comunidad internacional, ya que implica que representaciones diplomáticas israelíes alrededor del mundo podrían convertirse en blancos potenciales si el conflicto regional continúa intensificándose.

La advertencia oficial de Irán

La advertencia fue formulada por el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abolfazl Shekarchi, quien afirmó que un eventual ataque israelí contra la misión diplomática iraní en territorio libanés tendría consecuencias directas.

Según explicó el funcionario, un bombardeo de ese tipo obligaría a Irán a considerar a las embajadas israelíes como "objetivos legítimos".

El mensaje plantea que la respuesta de Teherán no se limitaría a un escenario local o regional, sino que podría extenderse a representaciones diplomáticas israelíes en todo el mundo.

En ese sentido, desde el entorno oficial iraní remarcaron que, hasta el momento, el país actuó con moderación en respeto a las normas de las relaciones internacionales. Sin embargo, advirtieron que esa postura podría cambiar si se concreta el escenario que describen.

Entre los puntos centrales de la advertencia iraní se destacan:

Posible ataque israelí contra la misión diplomática de Irán en el Líbano.

Respuesta global de Teherán, que podría alcanzar a embajadas israelíes en distintos países.

Cambio en la estrategia iraní, que hasta ahora —según sus autoridades— se mantuvo moderada por respeto a las relaciones internacionales.

Escalada regional y enfrentamientos indirectos

La advertencia llega en medio de una fuerte escalada regional que involucra a varios actores y que ha incrementado la tensión en Medio Oriente.

El contexto inmediato incluye recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que ha intensificado los enfrentamientos indirectos entre las partes.

En ese escenario también aparecen aliados regionales, entre ellos el movimiento Hezbolá en el Líbano, cuya participación forma parte del complejo entramado de conflictos que atraviesan la región.

Este entramado de alianzas y confrontaciones indirectas contribuye a elevar el riesgo de que incidentes localizados escalen hacia confrontaciones más amplias, lo que explica la dureza del mensaje lanzado por Teherán.

La preocupación internacional y el caso argentino

La advertencia iraní genera preocupación en distintos países donde Israel mantiene representaciones diplomáticas, ya que la amenaza menciona específicamente a las embajadas como posibles objetivos en caso de un ataque contra la legación iraní en el Líbano.

Entre los países que siguen con atención la situación aparece Argentina, que en el pasado fue escenario de atentados vinculados al conflicto de Medio Oriente.

El antecedente histórico incluye dos hechos que marcaron profundamente al país:

El ataque contra la Embajada de Israel en 1992.

El atentado contra la AMIA en 1994.

Ambos episodios forman parte del contexto que explica por qué las autoridades y analistas internacionales observan con cautela cualquier declaración vinculada con posibles acciones contra representaciones diplomáticas israelíes.

Las declaraciones de Mohsen Rabbani

En medio de esta preocupación, surgieron declaraciones de Mohsen Rabbani, ex agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires.

Rabbani fue acusado por la Justicia argentina de ser uno de los responsables intelectuales del atentado contra la AMIA en 1994. Sin embargo, en recientes declaraciones a un canal de streaming aseguró que Argentina no sería un objetivo de Irán.

Según el ex funcionario iraní, el país sudamericano se encuentra fuera del escenario directo del conflicto.

"Es incorrecto decir que Argentina, que está fuera de esta área, sea objetivo de algo", sostuvo.

Rabbani también señaló que Irán mantiene una relación de respeto con la población argentina, e incluso afirmó que "los argentinos son amigos".

Un escenario de tensión creciente

La advertencia iraní sobre posibles ataques contra embajadas israelíes marca un nuevo nivel de presión diplomática y militar en un contexto regional ya altamente volátil.

La combinación de operaciones militares recientes, enfrentamientos indirectos y amenazas de represalias internacionales coloca a la situación en un punto delicado, donde cualquier decisión estratégica podría tener repercusiones globales.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención cómo evolucionan los acontecimientos, consciente de que las representaciones diplomáticas —símbolos de las relaciones entre Estados— podrían quedar atrapadas en la dinámica de una confrontación cada vez más amplia.