Denuncian torturas contra el abogado argentino Germán Giuliani detenido en Venezuela

La esposa del abogado argentino Germán Giuliani, detenido en Venezuela desde mayo de 2025, denunció públicamente que su marido fue torturado durante los primeros días de cautiverio, en lo que constituye una de las acusaciones más graves formuladas hasta ahora por la familia del ciudadano argentino preso en ese país.

Según el testimonio de Virginia Rivero, Giuliani habría sido sometido a violencia física con el objetivo de forzarlo a incriminarse. De acuerdo con sus declaraciones, el abogado fue colgado de las esposas y golpeado, una práctica que, según denunció, habría ocurrido durante las primeras jornadas posteriores a su arresto.

La mujer realizó estas afirmaciones en una entrevista televisiva en la que también cuestionó la legitimidad del proceso judicial abierto contra su esposo. En ese contexto, sostuvo que Giuliani "no tiene pruebas en contra" y afirmó que el expediente que se le abrió en Venezuela carece de sustento jurídico.

Rivero insistió en que su marido, abogado oriundo de San Isidro, fue detenido de manera arbitraria y que las imputaciones en su contra habrían sido construidas dentro de un expediente irregular.

Un proceso cuestionado desde el inicio

Las denuncias sobre irregularidades en el caso no son nuevas. Ya en julio de 2025, Rivero había afirmado públicamente que Giuliani fue detenido sin evidencias y acusado con cargos que calificó como "completamente falsos".

En aquel momento, la esposa del abogado también rechazó la versión oficial que intentaba vincular al detenido con el narcotráfico y con la oposición política venezolana, asegurando que su marido se encontraba en ese país por motivos de trabajo.

Meses más tarde, en enero, Rivero volvió a advertir sobre la falta de transparencia en torno a la situación procesal del abogado. Según relató entonces, durante largos períodos la familia no tenía información precisa sobre el lugar de detención ni sobre las condiciones en las que se encontraba.

Este escenario de incertidumbre generó una situación de extrema angustia para el entorno cercano del abogado, que durante meses buscó sin éxito respuestas claras sobre su paradero y su estado de salud.

Contacto limitado e incertidumbre constante

Uno de los aspectos que Rivero describió con mayor preocupación fue la escasez y el control estricto de las comunicaciones con Giuliani.

Según explicó, en algunos momentos apenas se le permitían llamadas breves, lo que dificultaba cualquier intento de obtener información sobre su situación real. Durante largos períodos, la familia atravesó meses de incertidumbre y miedo, sin saber con precisión dónde estaba alojado el abogado.

De acuerdo con su testimonio, recién este año logró confirmar el lugar en el que Giuliani permanece detenido, luego de reiteradas versiones sobre supuestos traslados que nunca se concretaban.

Rivero afirmó que esas versiones contradictorias formaban parte de un clima permanente de desinformación que agravaba la angustia de la familia.

"Una tortura psicológica"

La mujer también denunció que las reiteradas versiones sobre traslados, cambios de uniforme y eventuales liberaciones generaron durante meses expectativas que finalmente nunca se materializaron.

En enero, Rivero había denunciado junto a otros familiares de detenidos que este tipo de maniobras constituían una forma de "tortura psicológica" para quienes esperan noticias de sus seres queridos.

En ese marco, describió el impacto emocional que la situación provocó en su entorno familiar.

"Estamos con mucho miedo", transmitió durante su aparición mediática, al explicar que cada nueva versión sobre la situación del detenido alimentaba una esperanza que luego volvía a desmoronarse.

La vida antes del arresto

En su reconstrucción del caso, Rivero también recordó aspectos de la vida cotidiana de Giuliani antes de su detención.

Lo describió como una persona apasionada por la navegación y el ajedrez, y señaló que la familia desconocía la magnitud del conflicto interno venezolano cuando el abogado decidió viajar.

Según explicó, durante los fines de semana compartían actividades vinculadas al río, una rutina familiar que contrastaba con el escenario que terminarían atravesando meses después.

"Nunca imaginamos quedar envueltos en algo así", relató.

Reclamos y presión internacional

El caso de Giuliani fue ganando visibilidad pública en Argentina a partir de los reclamos sostenidos de su esposa y de otros familiares.

Más recientemente, la hermana del detenido también denunció que al abogado "se le violaron todos sus derechos" y sostuvo que fue víctima de torturas.

La situación del argentino detenido se produce además en un contexto de creciente presión internacional por la situación de los presos políticos en Venezuela.

En enero, familiares de ciudadanos argentinos detenidos en ese país solicitaron incluso la intervención del Vaticano para intentar acelerar procesos de liberación y reclamar garantías sobre la integridad física y psicológica de los reclusos.

Mientras tanto, la familia de Giuliani continúa reclamando respuestas y denunciando irregularidades en un caso que, según sostienen, está marcado por acusaciones sin pruebas, falta de información y graves denuncias de tortura.