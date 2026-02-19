El nuevo presidente de Perú y sus polémicos dichos sobre el matrimonio infantil

En una jornada decisiva para la estabilidad institucional de la región, el Congreso de la República de Perú ha designado a José María Balcázar Zelada como el nuevo presidente del país. Con 83 años de edad, el legislador y exmagistrado asume el mando de una nación que busca transitar los próximos cinco meses en relativa calma hasta el 28 de julio, fecha en la que deberá entregar la banda presidencial al ganador de las elecciones generales de abril.

Una elección determinada por la falta de candidatos

La llegada de Balcázar a la máxima magistratura no fue un camino sencillo ni exento de cálculos matemáticos. En una primera instancia, ninguno de los cuatro candidatos originales logró capitalizar los 59 votos necesarios para alcanzar la mayoría simple exigida por el reglamento. Esto forzó una segunda vuelta entre las dos opciones más votadas: la Lista 4, encabezada por Balcázar (que había obtenido 46 votos iniciales), y la Lista 2, liderada por María del Carmen Alva (quien contaba con 43).

Finalmente, Balcázar se impuso con 60 adhesiones frente a las 46 de Alva. El escenario electoral fue particularmente restrictivo debido a las limitaciones legales del propio cuerpo legislativo:

De los 130 parlamentarios totales, la gran mayoría se presentará a la reelección en apenas dos meses.

Específicamente, 57 postulan al Senado, 29 a la Cámara de Diputados y dos al Parlamento Andino.

Esta situación dejó un universo de apenas 42 congresistas elegibles para ocupar el cargo de presidente interino sin entrar en conflictos de campaña.

Del marxismo de Perú Libre al "consenso"

La trayectoria política de Balcázar está intrínsecamente ligada al ascenso y caída del entorno de Pedro Castillo. El hoy presidente llegó al Congreso representando a Perú Libre, el partido de orientación marxista que llevó a Castillo al poder en 2021 antes de su destitución por el fallido intento de golpe de Estado a finales de 2022.

A pesar de que su nominación fue impulsada nuevamente por Perú Libre, Balcázar mantiene una relación distante con la estructura partidaria original. En 2022, abandonó el bloque tras una crisis interna que redujo la bancada de 37 a solo 16 legisladores, tras la escisión del Bloque Magisterial. "El problema es que yo no tengo partido, yo no tengo votos cautivos, pero sí soy un hombre de consenso", afirmó en aquel entonces para definir su perfil independiente. Su victoria actual fue posible gracias al respaldo de figuras clave como Guido Bellido Ugarte, líder de Podemos, y Flavio Cruz Mamani, vocero de Perú Libre.

Un historial judicial bajo la lupa

Detrás de la figura del "hombre de consenso" se esconde un pasado turbulento en la administración de justicia. Balcázar, quien fue miembro de la Corte Suprema de Justicia, fue expulsado del Poder Judicial en 2006 por el Consejo Nacional de la Magistratura. El motivo fue una grave irregularidad procesal: anuló una resolución de la Sala de Casación que ya poseía el estatus de cosa juzgada, contraviniendo las normas fundamentales del sistema jurídico peruano.

A este antecedente se suma la fuerte oposición del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL). La institución, que lo expulsó definitivamente en agosto de 2022, emitió un comunicado urgente antes de la elección presidencial advirtiendo sobre su perfil. Según el ICAL, durante su gestión como decano se le imputaron:

Cargos éticos, civiles y penales.

Apropiación de fondos de la institución.

Cambio de titularidad en cuentas de entidades financieras.

Denuncias por defraudación de persona jurídica y querellas diversas.

La sombra del matrimonio infantil

Quizás el punto que genera mayor rechazo social son sus declaraciones respecto a la protección de la infancia. En 2023, Balcázar protagonizó un escándalo legislativo al abstenerse de votar el dictamen que prohibía el matrimonio infantil en Perú. Durante el debate, el ahora mandatario sostuvo una postura pseudocientífica que causó indignación nacional, afirmando que "las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer".

Con este bagaje de controversias y un oscuro pasado en la Justicia, José María Balcázar asume una presidencia transitoria. El país observa con cautela cómo un hombre expulsado de su propio gremio y del Poder Judicial conducirá la transición hacia el nuevo gobierno democrático.

