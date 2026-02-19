Escándalo: arrestaron al Príncipe Andrés por sus vínculos con la red de Epstein

El Reino Unido asiste hoy a un punto de inflexión histórico para la monarquía británica. Este jueves 19 de febrero, en una jornada que coincide con su 66 cumpleaños, la policía británica ha procedido a la detención del expríncipe Andrés, hijo de la fallecida Isabel II y hermano del actual monarca, Carlos III. Según ha informado la BBC, la medida se fundamenta en su presunta implicación y responsabilidades derivadas del caso Epstein, una sombra que lo persigue desde hace años pero que hoy ha alcanzado una dimensión jurídica sin precedentes.

La detención del exduque de York no ha sido un hecho aislado, sino el resultado de una escalada de revelaciones que ha puesto a todo un país en su contra. La policía de Thames Valley emitió un comunicado oficial confirmando que "un hombre de unos sesenta años de Norfolk" se encuentra bajo custodia bajo sospecha de mala conducta en un cargo público.

Como parte del procedimiento, las fuerzas de seguridad están llevando a cabo registros exhaustivos en domicilios ubicados en las zonas de Berkshire y Norfolk. El subjefe de policía, Oliver Wright, enfatizó la importancia de proteger la "integridad y la objetividad" de la investigación, reconociendo el inmenso interés público que rodea este caso activo. Por su parte, el fiscal general, Stephen Parkinson, declaró a The Sunday Times que su labor es cumplir la ley "sin temor ni favoritismo", subrayando que "nadie está por encima de la ley".

El uso de la función pública al servicio de Epstein

El núcleo de la investigación actual se centra en el periodo comprendido entre 2001 y 2011, años en los que el príncipe Andrés se desempeñó como Representante Especial para Comercio Internacional e Inversión. Durante esta etapa, financiada con fondos públicos, el exduque realizó misiones oficiales en las que se reunió con líderes mundiales y grandes empresarios.

Sin embargo, documentos publicados recientemente por el Departamento de Justicia estadounidense sugieren que Andrés pudo haber utilizado esta posición privilegiada para fines privados y delictivos:

Filtración de información sensible: Se sospecha que pudo compartir datos confidenciales del gobierno británico con Jeffrey Epstein.

Documentos del Tesoro: Entre los archivos figura un informe sobre la crisis financiera de Islandia supuestamente enviado a un banquero vinculado al financiero estadounidense.

Intervención en el RBS: Se investigan comunicaciones del Royal Bank of Scotland que habrían llegado a manos de Epstein a través de un asesor del príncipe.

Gestiones internacionales: Los documentos revelan que Epstein colaboró en la agenda de una misión comercial a China en 2010 y que incluso se intentó facilitar una reunión entre el financiero y el entonces líder libio Muamar Gadafi.

El Palacio de Buckingham: ¿Refugio para la red de trata?

Las revelaciones más impactantes se refieren a la logística personal del príncipe. Nuevas pruebas apuntan a que el exduque habría utilizado el jet privado de Epstein, el tristemente célebre 'Lolita Express', para trasladar jóvenes al Reino Unido. Según los informes, estas mujeres eran introducidas en el palacio de Buckingham a través de accesos secundarios para evadir los controles habituales.

Testimonios de empleados de palacio indican que Andrés implementó un sistema de códigos y mensajes cifrados para coordinar estas llegadas discretas. Además, se han hecho públicos correos electrónicos de 2010 —dos años después de que Epstein fuera condenado por delitos sexuales con menores— en los que el príncipe invitaba personalmente al empresario y a una mujer rumana a cenar en la residencia oficial.

Un futuro marcado por el ostracismo

El arresto de hoy consolida la caída en desgracia de quien fuera una figura central de la Corona. El líder liberal demócrata, Sir Ed Davey, ha calificado de "alarmante" la posibilidad de que se haya compartido información sensible del Estado. Mientras tanto, la policía de Thames Valley también mantiene abierta una investigación preliminar sobre la presunta llegada de mujeres a su residencia en Windsor para encuentros privados.

Andrés de Inglaterra llega a los 66 años despojado de sus títulos, apartado de la agenda oficial de palacio y, desde hoy, enfrentando la posibilidad real de cargos criminales por haber puesto, presuntamente, la estructura del Estado británico al servicio de una red de delitos sexuales internacionales.