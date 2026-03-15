El Papa exigió el cese de la guerra en Oriente Medio: "La violencia es atroz"

El papa León XIV lanzó un contundente llamado a detener la guerra en Oriente Medio, al calificar la violencia que atraviesa la región como "atroz" y reclamar un alto el fuego inmediato.

El pronunciamiento se produjo tras el rezo del Ángelus en el cuarto domingo de Cuaresma, cuando el Pontífice se dirigió a los fieles desde la ventana de su despacho en el Palacio Apostólico, escenario habitual de sus mensajes dominicales.

En su intervención, el líder de la Iglesia Católica manifestó profunda preocupación por la escalada bélica que atraviesa la región, marcada por una intensificación del conflicto armado desde el 28 de febrero, cuando comenzó una ofensiva militar que cambió el escenario geopolítico del área. El Papa no solo denunció la gravedad de la violencia, sino que también insistió en la necesidad urgente de abandonar el camino militar y retomar la vía diplomática para evitar un agravamiento aún mayor de la crisis.

El origen de la escalada del conflicto

Según lo señalado en el mensaje papal, el recrudecimiento de la guerra se produjo a partir del 28 de febrero, fecha en la que la coalición israelí-estadounidense inició una ofensiva militar contra Irán.

Desde entonces, la situación en Oriente Medio ha evolucionado hacia un escenario de confrontación creciente, con consecuencias humanitarias cada vez más graves para la población civil.

La violencia registrada en el conflicto ya dejó un saldo dramático de víctimas, según diversas fuentes citadas durante el mensaje:

Más de 1200 personas fallecidas

Al menos 200 niños entre las víctimas

Además, los combates han impactado directamente en infraestructuras civiles esenciales, entre ellas:

Escuelas

Hospitales

Áreas residenciales

El Papa expresó su profundo dolor ante estas consecuencias, subrayando que los enfrentamientos afectan de forma directa a quienes no participan en el conflicto.

Dolor por las víctimas y cercanía con las familias

Durante su alocución, el Obispo de Roma dedicó un momento especial a recordar a las personas que perdieron la vida en los ataques y a expresar su solidaridad con quienes atraviesan el duelo.

"Reitero mi oración y mi cercanía a todos aquellos que han perdido a seres queridos en los ataques", expresó el Pontífice.

El mensaje también puso el foco en el impacto humanitario que la guerra está generando en la población civil, en particular en relación con el desplazamiento forzado de miles de personas que debieron abandonar sus hogares.

Esta situación, según indicó el Papa, representa uno de los aspectos más dolorosos del conflicto, ya que miles de familias se ven obligadas a huir de la violencia y enfrentar condiciones de extrema vulnerabilidad.

Un pedido directo a los líderes del mundo

En uno de los pasajes más enfáticos de su intervención, el papa León XIV se dirigió directamente a los responsables políticos y militares involucrados en el conflicto.

Su mensaje incluyó un llamado explícito a detener la confrontación armada: "En nombre de los cristianos de Oriente Medio y de todas las personas de buena voluntad, hago un llamamiento a los responsables de este conflicto: ¡Alto el fuego!". Con estas palabras, el Pontífice buscó interpelar tanto a los actores directos de la guerra como a los líderes globales, exhortándolos a trabajar por una solución que priorice la paz.

La crisis humanitaria en el Líbano

El mensaje papal también abordó la situación en el Líbano, donde la violencia vinculada al conflicto regional ha generado un escenario de gran gravedad.

En ese país, los enfrentamientos entre el ejército israelí y el grupo Hezbolá provocaron una crisis humanitaria de gran magnitud. Las cifras mencionadas durante la intervención reflejan el impacto de los combates: Cerca de un millón de desplazados internos

Alrededor de mil personas fallecidas en territorio libanés

Ante este panorama, el Pontífice instó a las autoridades a buscar soluciones duraderas que permitan proteger a la población civil, que es la principal víctima de la confrontación.

El mensaje final del Pontífice

En el cierre de su intervención, el líder de la Iglesia Católica formuló una advertencia sobre las consecuencias de la guerra como herramienta política.

Su reflexión final subrayó la convicción de que la violencia no puede conducir a una solución real de los conflictos. "La violencia jamás conducirá a la justicia, la estabilidad y la paz que anhelan los pueblos", afirmó el Papa.

Con estas palabras, el Pontífice sintetizó el eje central de su mensaje: la urgencia de detener la guerra y abrir un camino hacia la diplomacia, en un momento en el que Oriente Medio atraviesa una de las fases más críticas de su conflicto reciente.

El llamado papal se suma así a las voces que reclaman un alto el fuego inmediato y la protección de la población civil, en medio de una crisis que continúa generando víctimas, desplazamientos masivos y una profunda preocupación en la comunidad internacional.