El Pentágono intensifica su ofensiva contra Irán con más de 50.000 efectivos en combate

La tensión en Oriente Medio ha alcanzado una dimensión crítica. Lo que comenzó como una serie de operaciones tácticas se ha transformado en una escalada bélica de gran escala, confirmada este viernes por el Pentágono. Actualmente, más de 50.000 efectivos estadounidenses se encuentran desplegados en misiones de ataque directo contra la República Islámica de Irán, en el marco de una ofensiva que, según la secretaria de prensa del organismo, Kingsley Wilson, ha permitido a las fuerzas aliadas establecer un dominio efectivo sobre los dominios aéreo y marítimo en la región.

Un despliegue de potencia operativa sin precedentes

El informe oficial difundido por el Departamento de Defensa revela la magnitud del arsenal puesto en marcha desde el inicio de los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel, el pasado 28 de febrero. La capacidad ofensiva se sostiene mediante el uso coordinado de diversos medios estratégicos, que incluyen bombarderos de largo alcance, aviones de combate de última generación, aeronaves de guerra electrónica y de reconocimiento, además de una vasta red de sistemas aéreos no tripulados.

El impacto sobre la infraestructura iraní ha sido severo. De acuerdo con el registro del United States Central Command, la campaña ha logrado los siguientes resultados hasta la fecha:

Objetivos alcanzados: Cerca de 6.000 blancos militares y navales destruidos o dañados en territorio iraní.

Cerca de 6.000 blancos militares y navales destruidos o dañados en territorio iraní. Capacidad naval: Más de 60 buques de guerra han sufrido daños, sumado a la destrucción de 30 embarcaciones especializadas en la colocación de minas.

Más de 60 buques de guerra han sufrido daños, sumado a la destrucción de 30 embarcaciones especializadas en la colocación de minas. Logística y apoyo: La operación se mantiene gracias a sistemas de artillería avanzada, plataformas de defensa antimisiles, aviones de transporte de carga y una compleja red de reabastecimiento en vuelo.

Para profundizar esta presencia, el Pentágono ha ordenado el despliegue del buque de asalto anfibio USS Tripoli (LHA-7), sumando unos 2.500 marines adicionales al teatro de operaciones.

El costo humano del conflicto

Mientras el Pentágono hace énfasis en el dominio operativo, el costo humano comienza a ser el centro de la disputa diplomática y ética. Desde Teherán, el representante permanente iraní ante la United Nations, Amir Saeid Iravani, ha denunciado que la ofensiva ha causado la muerte de más de 1.300 civiles y la destrucción de 9.669 instalaciones civiles en todo el país. Estas cifras, presentadas ante el organismo internacional, marcan una escalada que, según la visión iraní, constituye una agresión grave y desproporcionada.

Por su parte, las bajas entre las fuerzas estadounidenses también han comenzado a escalar. El Pentágono confirmó que el pasado jueves se produjo el estrellamiento de un avión cisterna Boeing KC-135 Stratotanker en el oeste de Irak, incidente que resultó en la muerte de sus seis tripulantes. Con este trágico episodio, la cifra de militares estadounidenses fallecidos desde el inicio de las acciones conjuntas el 28 de febrero asciende a 13 personas.

Este escenario de desgaste mutuo sugiere que, lejos de ser un enfrentamiento breve, la confrontación se encuentra en una fase de endurecimiento constante. La capacidad de las fuerzas estadounidenses para mantener un control absoluto sobre el espacio aéreo y marítimo es puesta a prueba diariamente, mientras que la infraestructura civil iraní sufre un daño que ya se contabiliza por miles de edificios afectados.

La dinámica del conflicto demuestra que los objetivos estratégicos de Estados Unidos e Israel se están cumpliendo mediante una presión militar sostenida que busca desarticular la capacidad naval iraní y neutralizar sus instalaciones militares. No obstante, la persistencia de las hostilidades y el incremento de las bajas, tanto civiles como militares, subrayan la complejidad de una guerra que ha alterado por completo la estabilidad regional y que, a juzgar por los recientes despliegues navales, se prepara para una prolongada etapa de confrontación activa.