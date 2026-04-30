Tras casi tres décadas, EE. UU. sacó a la Argentina de la "lista negra" de países que no respetan la propiedad intelectual

El Gobierno de Javier Milei recibió este jueves un nuevo respaldo por parte de los Estados Unidos, al concretarse una mejora en la calificación de la Argentina en materia de propiedad intelectual, un aspecto crítico en las relaciones comerciales internacionales.

La decisión fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos en el marco de su revisión anual del estado global de la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual. Este informe, conocido como Reporte Especial 301, constituye una referencia clave para evaluar el desempeño de los países en esta materia.

Tras casi tres décadas, la Argentina logró abandonar la denominada "Lista de Vigilancia Prioritaria", en la que se encontraba desde 1996, para pasar a integrar la "Lista de Vigilancia". Este cambio implica un reconocimiento a los esfuerzos recientes del país para abordar deficiencias estructurales en la protección de estos derechos.

El significado de salir de la "Lista de Vigilancia Prioritaria"

La "Lista de Vigilancia Prioritaria" está destinada a países que presentan deficiencias graves en la protección o el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. Permanecer en ella durante casi 30 años reflejaba una preocupación persistente por parte de Estados Unidos respecto del marco regulatorio y la aplicación efectiva de estas normas en Argentina.

El paso a la "Lista de Vigilancia", aunque todavía implica observación, representa una mejora sustancial en la percepción internacional. Según el reporte, este cambio responde a "los esfuerzos para abordar preocupaciones significativas" en la materia, lo que sugiere avances concretos en políticas públicas y compromisos institucionales.

El rol del acuerdo bilateral ARTI

Uno de los elementos centrales que motivaron esta mejora fue la firma, en febrero pasado, del Acuerdo Recíproco sobre Comercio e Inversión (ARTI) entre Estados Unidos y Argentina. Este acuerdo fue destacado en el informe de la USTR, actualmente liderada por Jamieson Greer.

De acuerdo con el reporte, la administración de Milei asumió compromisos específicos que beneficiarán a los innovadores y creadores estadounidenses, mediante:

Refuerzo de la protección de la propiedad intelectual

Priorización de la aplicación de la ley contra el robo de propiedad intelectual

Estos compromisos forman parte de una estrategia más amplia orientada a mejorar la confianza internacional y atraer inversiones en sectores intensivos en innovación.

Avances hacia estándares internacionales

El informe también subraya que Argentina se encuentra avanzando en la adhesión a tratados internacionales clave en materia de propiedad intelectual. Este proceso es considerado fundamental para alinear la normativa local con estándares globales.

Entre las medidas destacadas se incluyen:

Adopción de políticas para resolver problemas históricos identificados en informes anteriores

identificados en informes anteriores Implementación de estándares rigurosos de transparencia y equidad

Compromisos para mejorar la observancia de derechos existentes

Estos pasos buscan no solo corregir deficiencias previas, sino también consolidar un marco más previsible y confiable para actores internacionales.

Indicaciones geográficas y tensiones comerciales

Un aspecto particularmente relevante del reporte es el referido a las indicaciones geográficas (IG), un tema sensible en el comercio internacional. Según la USTR, Argentina se comprometió a:

Aplicar criterios estrictos de transparencia y equidad en la protección de IG

en la protección de IG Garantizar que productos estadounidenses puedan seguir utilizando términos que, según el informe, han sido protegidos injustamente como indicaciones geográficas

Este punto refleja una tensión habitual entre distintos sistemas de protección —especialmente entre Estados Unidos y otros bloques— y su inclusión en el acuerdo sugiere un intento de equilibrio en favor de los intereses comerciales bilaterales.

Una señal política y económica

La mejora en la calificación no solo tiene implicancias técnicas, sino también políticas y económicas. Representa una señal clara del gobierno estadounidense hacia la Argentina, en un contexto donde la administración de Milei busca reposicionar al país en el escenario global.

El reconocimiento de la USTR puede interpretarse como un respaldo a las reformas impulsadas por el Ejecutivo, particularmente en áreas vinculadas a la apertura económica y la seguridad jurídica.