En un accidente aéreo, murió Yevgeny Prigozhin, el jefe del Grupo Wagner

El jefel del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, murió este miércoles en un accidente aéreo. El avión privado en el que se trasladaba el jefe mercenario y ex aliado de Vladimir Putin se estrelló en la región de Tver de Moscú, matando a las diez personas a bordo, dijeron el miércoles los servicios de emergencia rusos. La noticia fue informada por BBC y AFP, en un principio y medios rusos.

“Un avión privado Embraer Legacy que viajaba de Moscú a San Petersburgo se estrelló cerca del pueblo de Kuzhenkino en la región de Tver. Había 10 personas a bordo, incluidos 3 miembros de la tripulación. Según información preliminar, todos los que iban a bordo murieron”, dijo el ministerio de situación de emergencia en Telegram.

Los servicios de emergencia rusos rescataron hasta el momento ocho cadáveres en el lugar del siniestro.

El jefe mercenario ruso Prigozhin figuraba como pasajero en un avión privado que se estrelló al norte de Moscú el miércoles, informó la agencia de noticias TASS, citando a Rosaviatsia, la autoridad de aviación de Rusia. “Se ha iniciado una investigación sobre el accidente aéreo de Embraer ocurrido esta noche en la región de Tver. Según la lista de pasajeros, entre ellos está el nombre y apellido de Yevgeny Prigozhin”, dijo Rosaviatsia.

“La Comisión de la Agencia Federal de Transporte Aéreo está iniciando las acciones iniciales en el lugar del accidente, y también ha comenzado a recopilar materiales fácticos sobre la formación de la tripulación, el estado técnico de la aeronave, la situación meteorológica en la ruta de vuelo, el trabajo de los servicios de despacho y los equipos de radio en tierra”, añade el comunicado de la autoridad estatal rusa de aviación.

Prigozhin había reaparecido en un video este martes, cuando se lo vio en África donde pedía reclutar mercenarios para afrontar diferentes tareas en aquel continente. El jefe del Grupo Wagner, una corporación militar privada al servicio del Kremlin, se había enfrentado a Putin y al ministro de Defensa Sergei Shoigu por cómo se estaba desarrollando la invasión a Ucrania, de la que formó parte. Desde entonces, su paradero había sido motivo constante de especulaciones.

Anteriormente, TASS había informado que diez personas habían muerto después de que un avión privado se estrellara en la región rusa de Tver, al norte de Moscú. El jet, en ruta de Moscú a San Petersburgo, transportaba siete pasajeros y tres tripulantes.

De acuerdo a diferentes reportes, el avión en el que se transportaba el líder mercenario, pudo haber sido derribado por la Fuerza Aérea rusa. Un canal de Telegram vinculado a Wagner, Gray Zone, informó que el avión fue derribado por las defensas aéreas en la región de Tver, al norte de Moscú.

Otros reportes indican que el aparato fue víctima de un atentado con bomba o que fue derribado por un drone de asalto enemigo.

En el video publicado por el diario digital Gazeta.ru se puede ver cómo el avión se precipita estrepitosamente contra la tierra no lejos de unas viviendas rurales, tras lo que se produce una fuerte explosión.

Prigozhin participó de un alzamiento militar que llegó a las puertas de Moscú, que se inició el pasado 22 de junio y finalizó al día siguiente. Entonces, Putin lo llamó “traidor” y dijo que se iniciaría un proceso en su contra. El jefe de Wagner, también conocido como “el chef del Kremlin”, llegó a un acuerdo de alto el fuego y se recluyó en Bielorrusia junto a miles de sus soldados a sueldo.

Desde la cuenta del mismo Prigozhin también informaron que “medios de comunicación informan de que Dmitry Utkin, uno de los fundadores de la PMC “Wagner”, también viajaba en el avión accidentado” aunque aclaran que “no hay confirmación oficial”.

En medio de la falta de información sobre el accidente del avión en el que estaba viajando el jefe del Grupo Wagner, un canal de Telegram de la organización mercenaria aseguró que Rusia estuvo detrás del incidente. “Yevgeny Viktorovich Prigozhin, jefe del Grupo Wagner, héroe de Rusia, un verdadero patriota de su Madre Patria, murió como resultado de las acciones de los traidores a Rusia. ¡Pero incluso en el infierno será el mejor! ¡Gloria a Rusia!”, comunicó un mensaje en el canal de Telegram Grey Zone, perteneciente al grupo mercenario ruso, que citó información del periodista Alexey Larkin.

Al momento del accidente, el presidente Putin participaba en la región fronteriza de Kursk en una ceremonia oficial con ocasión del 80 aniversario de la Batalla de Kursk, una de las más importantes de la Segunda Guerra Mundial entre los ejércitos soviético y nazi.

Por su parte, la Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya fue informado del accidente aéreo en Rusia. Adrienne Watson, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que “nadie debería sorprenderse” si se confirman los informes que indican que Prigozhin estaba a bordo del avión siniestrado: “Hemos visto los informes. Si se confirman, nadie debería sorprenderse. La desastrosa guerra en Ucrania llevó a un ejército privado a marchar sobre Moscú, y ahora -al parecer- esto”. Durante año Yevgeny Prigozhin fue conocido como “el chef de Putin” (Archivo DEF)

¿Pronóstico acertado?

Hace apenas nueve días, un experto en las intrigas internas del Kremlin pronosticó cuál podría ser el destino de Prigozhin. Christo Grozev se ha labrado una reputación en el complejo mundo del periodismo investigativo ruso. En un país donde los límites de la política y la verdad parecen siempre estar en movimiento, Grozev ha demostrado una habilidad inigualable para desentrañar sus misterios más profundos y dijo que el jefe de los mercenarios del Grupo Wagner tenía como destino ser asesinado o encabezar un nuevo motín contra Moscú.

En una entrevista dada a Financial Times, Grozev repasó lo que significaba hacer periodismo en Rusia, pero también sobre el alzamiento del patrón mercenario. ¿Por qué no fue más duro Putin contra Prigozhin?, fue la pregunta hecha el 14 de agosto pasado. “Putin salió en televisión y llamó traidor a Prigozhin. Todo el mundo sabe lo que se hace con los 'traidores' y Putin no lo ha hecho. Quiere verlo muerto. Aún no puede hacerlo. En seis meses Prigozhin estará muerto o habrá un segundo golpe”, dijo Grozev en aquella oportunidad.

En esa línea, altos funcionarios de la administración Biden también han advertido públicamente que el jefe de Wagner podría ser asesinado por el Kremlin tras liderar una rebelión armada. “Si yo fuera él, tendría cuidado con lo que como. Vigilaría mi menú”, declaró en julio Biden.

Bill Burns, director de la CIA, señaló que Putin tiene un largo historial de venganzas: “Según mi experiencia, Putin es el máximo apóstol de la venganza. Así que me sorprendería que Prigozhin se librara de más represalias por esto. En ese sentido, el presidente tiene razón. Si yo fuera Prigozhin, no despediría a mi catador de comida”.

“Si yo fuera Prigozhin, seguiría muy preocupado. La OTAN tiene una política de puertas abiertas; Rusia tiene una política de ventanas abiertas”, declaró el secretario de Estado Antony Blinken en julio.