Más de 630 argentinos buscan salir de Medio Oriente en medio de la escalada bélica

La crisis aérea provocada por la reciente escalada bélica en Medio Oriente dejó a cientos de argentinos intentando abandonar la región en condiciones extremadamente complejas. Según informaron desde Cancillería, 630 ciudadanos argentinos solicitaron ayuda para salir de la zona de conflicto a través de distintos canales consulares.

La mayoría de los casos corresponde a personas que quedaron varadas en Israel y Qatar, en un contexto marcado por el cierre casi total del espacio aéreo tras el ataque de Estados Unidos e Israel y la posterior represalia de Irán. Frente a este escenario, las sedes diplomáticas argentinas desplegaron gestiones con compañías aéreas para intentar ubicar a los ciudadanos en los pocos vuelos disponibles.

Mientras tanto, testimonios de viajeros atrapados en la región reflejan incertidumbre, falta de información clara y dificultades para definir los pasos a seguir, en medio de un escenario internacional donde millones de pasajeros resultaron afectados por cancelaciones masivas.

Argentinos varados y asistencia diplomática

Desde el Gobierno nacional señalaron que las embajadas y consulados trabajan para facilitar la salida del país de los argentinos que desean regresar. Sin embargo, las condiciones operativas son extremadamente limitadas debido al estado del tráfico aéreo.

El canciller Pablo Quirno explicó cómo funciona el esquema de asistencia consular en medio de la crisis. Según detalló, la estrategia se basa en gestionar lugares en los vuelos que eventualmente logran operar.

"El espacio aéreo está cerrado y se abre esporádicamente", afirmó el funcionario, quien describió la drástica reducción de la actividad aérea en los últimos días.

De acuerdo con los datos oficiales:

El lunes estuvieron cerrados el 99% de los vuelos.

El martes, el 98%.

El miércoles se habilitó un 68% del espacio aéreo.

Este panorama implica que los lugares disponibles en los vuelos son extremadamente limitados, por lo que Cancillería estableció un "esquema de priorización" para asignarlos.

Entre los criterios contemplados se encuentran:

Menores de edad.

Personas con problemas de salud.

Situaciones particulares que requieran atención urgente.

Además, el funcionario recomendó a los argentinos permanecer en Dubái, donde el Gobierno está trabajando con aerolíneas que mantienen vuelos de regreso. Sin embargo, incluso allí la situación es crítica: hay alrededor de 1.500 personas de distintas nacionalidades varadas esperando salir.

Rutas terrestres y nuevas notificaciones consulares

Ante el colapso del transporte aéreo, las embajadas argentinas en Medio Oriente actualizaron en las últimas horas sus comunicaciones oficiales.

Las sedes diplomáticas comenzaron a informar sobre posibles rutas terrestres hacia países que aún mantienen vuelos regulares, con el objetivo de ofrecer alternativas a quienes no logran obtener un asiento en los escasos vuelos disponibles.

Sin embargo, esta estrategia también enfrenta obstáculos logísticos y regulatorios. Las decisiones de las autoridades locales y las restricciones de seguridad generan un escenario cambiante que dificulta la planificación de los desplazamientos.

Testimonios de incertidumbre

Más allá de las gestiones oficiales, varios argentinos que permanecen en Medio Oriente relataron dificultades para acceder a información clara sobre cómo proceder.

Uno de los casos es el de Virginia Luca, quien permanece varada junto a su esposo en la ciudad de Sharjah, en Emiratos Árabes.

En declaraciones a Infobae en Vivo, explicó que la embajada sugirió a quienes no tienen pasaje directo a la Argentina que se trasladen por sus propios medios hacia Omán o Arabia Saudita para intentar conseguir vuelos desde allí.

Sin embargo, la situación presenta contradicciones con las disposiciones locales.

Según relató:

Las autoridades del lugar ordenaron que nadie se mueva.

No existe un registro claro de cuántos argentinos hay ni dónde están.

La incertidumbre se refleja en las decisiones que deben tomar los viajeros.

"No tenemos nada. El planteo es: esperamos a ver si se abre y usamos el pasaje que tenemos o nos arriesgamos a cruzar la ruta solos, a ir a Omán, que tampoco sabemos cuánto tiempo nos va a demandar poder adquirir un vuelo que podamos pagar", explicó.

Una crisis global del transporte aéreo

La situación que enfrentan los argentinos forma parte de un problema global que afecta a viajeros de múltiples países.

Gobiernos de todo el mundo comenzaron a desplegar operativos de evacuación para facilitar el regreso de sus ciudadanos.

Según distintos reportes, entre el sábado y el lunes se cancelaron al menos 12.903 vuelos, lo que representa cerca del 40% de las conexiones programadas en la región.

Los datos de la empresa de análisis aeronáutico Cirium permiten dimensionar la magnitud del impacto:

La región concentra unos 900.000 asientos diarios en vuelos comerciales.

Con ese volumen de tráfico, el número de viajeros afectados superaría fácilmente el millón de personas.

Operativos internacionales de repatriación

En respuesta a la crisis, varios países ya comenzaron a organizar operaciones especiales para repatriar a sus ciudadanos.

Entre ellos se encuentran:

India

República Checa

Francia

El canciller francés Jean-Noël Barrot señaló que su país tiene unos 400.000 ciudadanos distribuidos en una docena de países afectados por el conflicto.

Alemania también anunció un plan de evacuación. Según informó la Asociación de Turismo del país, unos 30.000 ciudadanos alemanes se encuentran en la región. El gobierno decidió enviar aviones hacia Arabia Saudita y Omán para evacuar a los viajeros más vulnerables.

Italia, por su parte, ya concretó algunas operaciones: tres vuelos con ciudadanos italianos aterrizaron en Roma y Milán el martes, luego de ser evacuados de la zona.

El Reino Unido también prepara medidas similares. La secretaria de Exteriores británica, Yvette Cooper, informó que el gobierno organizará un operativo de repatriación desde Omán en los próximos días.

España también llevó adelante vuelos de evacuación.

La coordinación internacional

En paralelo, la Unión Europea comenzó a asistir a varios de sus Estados miembros en la evacuación de ciudadanos que siguen varados.

Italia, Eslovaquia y Austria activaron el Mecanismo de Protección Civil de la UE, un instrumento que permite financiar parcialmente las operaciones de repatriación.

La comisaria europea encargada de la gestión de crisis, Hadja Lahbib, confirmó que el mecanismo está siendo utilizado para coordinar y sostener estas evacuaciones.

En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció que dos vuelos con ciudadanos repatriados llegaron a París el martes por la noche.

El operativo de Estados Unidos

Estados Unidos también desplegó medidas para asistir a sus ciudadanos en la región.

El Departamento de Estado anunció un operativo basado en vuelos charter destinado a garantizar la seguridad de los estadounidenses.

Este jueves, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que más de 17.500 personas ya lograron regresar en el marco de estas acciones.

Mientras tanto, los 630 argentinos que solicitaron asistencia continúan esperando definiciones en un escenario volátil, donde cada apertura parcial del espacio aéreo representa una oportunidad limitada para abandonar una de las regiones más tensionadas del planeta. En ese contexto, la coordinación diplomática, las decisiones individuales de los viajeros y la evolución del conflicto serán factores determinantes para resolver una situación que, por ahora, sigue abierta.