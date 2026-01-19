Estados Unidos volvió a exigir la liberación de presos políticos en Venezuela y destacó el respaldo de Milei

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, exigió la liberación de los presos políticos en Venezuela y volvió a agradecer el respaldo del gobierno de Javier Milei al operativo militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

En ese marco, el funcionario estadounidense afirmó que ambos países comparten la defensa de un "Hemisferio Occidental seguro, libre y respetuoso de la soberanía de las naciones", en línea con la postura internacional que sostiene el actual Gobierno argentino.

A través de su cuenta en la red social X, Lamelas sostuvo que "bajo Maduro, Venezuela careció de verdadera soberanía" y aseguró que "ahora hay una oportunidad de un futuro con autodeterminación real". En ese sentido, reafirmó el apoyo de Estados Unidos a la liberación de "rehenes y presos políticos detenidos injustamente".

En el mismo mensaje, el embajador remarcó que "la libertad y la justicia deben guiar nuestros esfuerzos en toda la región", reforzando el posicionamiento político y diplomático de Washington frente a la situación venezolana.

Las declaraciones de Lamelas, funcionario cercano al expresidente Donald Trump, se conocieron luego de que Javier Milei ratificara públicamente su respaldo a la política estadounidense respecto de Venezuela. Durante su exposición en Paraguay, previa a la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el Presidente argentino valoró "la decisión y determinación demostrada por el presidente Donald Trump y por todo su gobierno en las acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del terrorista narcodictador Nicolás Maduro".

En ese mismo discurso, Milei reiteró el reclamo por la liberación del gendarme Nahuel Gallo y exigió la liberación de "la totalidad de los presos políticos argentinos y de todos los presos políticos detenidos arbitraria e ilegalmente" en territorio venezolano.

Foro de Davos: Milei refuerza su alineamiento con Estados Unidos

El presidente Javier Milei se prepara para brindar un fuerte discurso en el 56° Foro Económico Mundial de Davos, que se desarrollará entre el 19 y el 23 de enero, y reunirá a los principales líderes políticos, empresariales y de la sociedad civil a nivel global.

En paralelo, crece la expectativa por una eventual reunión o cruce informal con Donald Trump, quien también participará de la cumbre. Hasta el momento, no está confirmada una bilateral entre ambos mandatarios.

La presentación de Milei en Davos se producirá luego de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, concretada este sábado, y en un contexto de creciente tensión internacional tras el operativo de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la detención de Maduro. Además, el encuentro se desarrollará mientras escala el conflicto en Irán y se analizan los planes de Trump para avanzar sobre Groenlandia.