"Estamos esperanzados": habló la esposa del gendarme Nahuel Gallo mientras espera su liberación

La esposa del gendarme catamarqueño Nahuel Gallo, detenido de manera irregular en Venezuela desde diciembre de 2024, habló públicamente en medio de la creciente expectativa por su posible liberación, tras el anuncio del gobierno venezolano sobre excarcelaciones de presos políticos.

"No tenemos información confirmada, pero estamos esperanzados, no perdemos la fe", afirmó María Alexandra Gómez en diálogo con TN. "Espero que hoy sea el día en el que tengamos esa llamada de Nahuel y esa imagen del reencuentro", agregó.

La mujer recordó que ya son trece meses de detención y remarcó el impacto familiar de la situación. "Su hijo Víctor pregunta todo el tiempo por su papá. Lo único que necesito es que la libertad se dé para todos los venezolanos y extranjeros. No hay libertad en Venezuela si todavía hay presos", expresó. Y añadió: "Es necesario para volver a tener esa tranquilidad en familia, que nos la robaron hace mucho tiempo".

Nahuel Agustín Gallo viajó a Venezuela el 8 de diciembre de 2024 para reencontrarse con su esposa y su hijo, que residían en Caracas desde hacía meses. El viaje se realizó durante sus vacaciones y por vías legales. Sin embargo, fue retenido en un control fronterizo y vinculado sin pruebas a presuntas tareas de inteligencia. Desde entonces, perdió todo contacto con su familia.

"Nosotros hicimos todo lo legalmente correcto para conseguir la liberación de Nahuel. Están elevadas todas las denuncias ante los organismos internacionales", sostuvo Gómez.

Con el paso del tiempo, se confirmó que Gallo fue trasladado a El Rodeo I, un penal de máxima seguridad ubicado en las afueras de Caracas, actualmente denominado CESMAS. Organismos internacionales de derechos humanos señalan que ese establecimiento funciona bajo una lógica militar y depende de la contrainteligencia venezolana.

La esposa del gendarme también relató los meses de incertidumbre vividos en las inmediaciones del penal. "Yo estuve por fuera de la cárcel durante tres meses con mi hijo. Lo único que nos decían era que nos largáramos y que ahí no teníamos que buscar", recordó. Pese a ello, aseguró que nunca dejó de insistir: "Mi corazón nunca se equivocó porque yo sabía que Nahuel estaba ahí. Por eso les gritaba a los custodios y les pedía que no me mientan más".

"Estoy demasiado nerviosa y angustiada, pero con la fe intacta. Sigo manteniendo la esperanza de que esto se va a acabar y que pronto vamos a recibir a Nahuel acá en la Argentina", concluyó.

Este jueves, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros. El dirigente chavista, hermano de la presidenta Delcy Rodríguez, aseguró que la medida busca "consolidar la unión nacional y contribuir a la paz", lo que reavivó la expectativa en Catamarca por el regreso del gendarme.