Europa en crisis: miles de personas se enfrentaron con la policía en España e Italia

Miles de personas se movilizaron este sábado en España e Italia en una nueva jornada de protestas en Europa, marcada por reclamos sociales y un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad.

En Madrid, las manifestaciones se centraron en la defensa de las pensiones públicas, mientras que en Roma y Milán hubo concentraciones contra el Gobierno y la policía, en un contexto de tensión tras los disturbios registrados durante el fin de semana anterior en territorio italiano.

En España, alrededor de 25.000 personas, según estimaciones de la Delegación del Gobierno en Madrid, marcharon desde la estación de Atocha hasta la calle Alcalá para reclamar garantías sobre el sistema público de jubilaciones.

Los manifestantes expresaron su preocupación por una eventual reforma que habilite una privatización parcial de las prestaciones, un tema que también atraviesa la disputa política de cara a las elecciones legislativas anticipadas previstas para el 29 de noviembre.

En Italia, las protestas se desarrollaron bajo un importante operativo de seguridad, luego de que la policía realizara registros y detenciones preventivas tras los enfrentamientos de la semana pasada.

Unas 3.000 personas se concentraron en Milán y una cantidad similar se manifestó en Roma, mientras helicópteros, vehículos militares y agentes antidisturbios vigilaban los principales puntos de concentración.

Las movilizaciones coincidieron con una nueva jornada de protestas en Francia contra el encarecimiento del costo de vida y las condiciones educativas, que derivó en enfrentamientos en París y otras ciudades, además de detenciones masivas.



