Una ciclista fue embestida por una camioneta y debió ser hospitalizada

Un siniestro vial se registró durante la tarde de hoy en la localidad de San Antonio, departamento Fray Mamerto Esquiú, donde una camioneta Toyota Hilux colisionó con una bicicleta en circunstancias que todavía son materia de investigación.

De acuerdo con la información oficial, efectivos de la Comisaría de San Antonio tomaron conocimiento del hecho a las 16:05. El episodio tuvo lugar sobre la Ruta Provincial N° 1, en inmediaciones del complejo deportivo Nino, un punto de referencia de esa localidad.

Tras recibir el aviso, los uniformados se dirigieron al lugar para verificar lo sucedido. Una vez allí, constataron la participación de dos vehículos: una camioneta Toyota Hilux, conducida por Raúl Eduardo López, de 55 años, y una bicicleta al mando de Yanina María Eugenia Bazán, de 45 años.

La ciclista sufrió lesiones y fue trasladada a la Capital

Como consecuencia de la colisión, Bazán sufrió lesiones que requirieron asistencia médica. Ante esta situación, facultativos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) intervinieron para brindarle atención y posteriormente dispusieron su traslado al Hospital San Juan Bautista de la Capital.

La mujer fue derivada al centro de salud para recibir la atención correspondiente. Hasta el momento, la información disponible no precisa mayores detalles sobre la naturaleza o la gravedad de las lesiones sufridas durante el impacto.

En paralelo, las circunstancias en las que se produjo el choque permanecen bajo investigación, por lo que no se establecieron públicamente las causas que desencadenaron el siniestro.

Intervención de Criminalística y del Precinto Judicial N° 11

Luego de constatar lo ocurrido y de la asistencia brindada a la ciclista, se dio intervención a los organismos encargados de realizar las actuaciones correspondientes.

En el lugar trabajaron peritos de la Dirección General de Criminalística y sumariantes del Precinto Judicial N° 11, quienes quedaron a cargo de las diligencias vinculadas con el hecho.