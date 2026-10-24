Lula y Bolsonaro cerraron sus campañas en las calles de Brasil antes del balotaje

El actual mandatario Luiz Inacio Lula Da Silva y su oponente, Flávio Bolsonaro, cerraron hoy sus respectivas campañas, con miras al balotaje de este domingo, en medio de una marcada paridad entre ambos, quienes llegan cabeza a cabeza a esta definición.

Luego del último debate, que se llevó a cabo en la noche del viernes, los dos aspirantes encabezaron hoy distintos actos en las ciudades más importantes del país: Lula lo hizo con una multitudinaria caravana en las playas de Copacabana, en Río de Janeiro, y posteriormente se trasladó a San Pablo.

"Estoy seguro de que vamos a ganar las elecciones. Pueden anotar ahí: mañana seré elegido presidente de la República otra vez", aseveró Lula, en declaraciones a la prensa.

Por su parte, Bolsonaro encabezó una caravana de motociclistas en Belo Horizonte, y después fue a Río, donde fue aclamado por una multitd, al igual que su rival.

Además, y mientras Lula se basó en su política económica y social, y una vez más fustigó el modelo de Javier Milei en la Argentina, Bolsonaro apuntó a captar los votos de los indecisos, y también de aquellos que se abstuvieron de concurrir a las urnas en la primera vuelta, unos 33 millones de personas.

El escenario está planteado como un virtual empate técnico, según las últimas encuestas, más allá de una mínima ventaja de Bolsonaro, quien además se impuso en primera vuelta con 47 por ciento de los votos, contra 45 de Lula, pese a que un mes antes el actual presidente brasileño marchaba al frente de las encuestas por diez puntos de diferencia.

En total, 158 millones de ciudadanos están habilitados para votar al próximo presidente, quien estará a cargo del gobierno brasileño desde principios de 2027 hasta 2031.