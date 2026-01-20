Familiares de presos políticos denuncian la muerte de un abogado detenido en Caracas

Familiares de presos políticos en Venezuela denunciaron en las últimas horas el fallecimiento de un abogado que estaba detenido en la Zona 7 de Caracas, en medio de una situación de creciente tensión por el estado de los derechos humanos en el país. Se trata de José Gregorio Hernández Polo, de 59 años, cuyo deceso —según allegados— fue comunicado a su familia con la instrucción de que se acercaran a retirar el cuerpo, aunque no existe hasta el momento una confirmación oficial por parte de las autoridades venezolanas sobre las circunstancias de su muerte.

La denuncia fue difundida a través de las redes sociales por Yessy Orozco, hija del diputado opositor Fernando Orozco, quien permanece detenido por razones políticas junto a su esposa y su hijo. En un video publicado en plataformas digitales, Orozco señaló que manejan "información extraoficial" sobre el fallecimiento de Hernández Polo y responsabilizó a los responsables de la custodia por permitir que se rechazaran noticias claras sobre su estado.

La muerte reportada del abogado se suma a otros casos recientes de reclusos que han fallecido bajo custodia en Venezuela, un país que enfrenta una creciente presión internacional por su manejo de presos políticos. En uno de los casos más recientes documentados por organizaciones de derechos humanos, Edilson Torres, un policía de Portuguesa detenido por compartir mensajes críticos al gobierno, murió de un ataque cardíaco mientras estaba recluido en condiciones cuestionadas por defensores.

El periodista Seir Contreras se acercó alrededor de la 1 de la madrugada (3:00 a.m. en Argentina) a la Zona 7 para dialogar con familiares que denunciaban la situación. Los allegados describieron movimientos inusuales de unidades dentro del centro de detención y compararon el episodio con el manejo que se dio a la muerte de Torres, generando inquietud por la falta de transparencia en torno a los hechos.

La información sobre Hernández Polo y otros detenidos proviene, por ahora, de fuentes familiares y de comunidades de apoyo a presos políticos; no obstante, la falta de pronunciamientos oficiales mantiene el caso en una zona de incertidumbre. El abogado y su familia eran oriundos de Maracaibo, en el estado Zulia, y su situación ha reavivado las críticas de organizaciones de derechos humanos que sostienen que las condiciones de detención en Venezuela son severas y carecen de garantías procesales adecuadas.

El contexto político venezolano se encuentra atravesado por un proceso de liberaciones parciales de presos políticos en medio de presiones internacionales y cambios de poder internos. Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, la dirección del país recayó en la figura de Delcy Rodríguez, quien ha mantenido algunas de las políticas de su predecesor pero con promesas de excarcelaciones de detenidos por razones políticas.

Según cifras de la ONG Foro Penal, pese a algunos liberados, aún hay más de 700 personas arbitrariamente detenidas por motivos políticos, y el número real podría ser mayor ante reportes aún no evaluados. "La solución definitiva no son solo las excarcelaciones. La amnistía plena es la vía", declaró recientemente el vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob.

En medio de este panorama, también se encuentran ciudadanos extranjeros y argentinos que continúan detenidos en Venezuela. Entre ellos, la prensa local y organizaciones de derechos humanos han mencionado casos como el del abogado argentino Germán Giuliani y el gendarme Nahuel Gallo, así como de personas con doble nacionalidad. Algunos detenidos han sido liberados recientemente, pero otros siguen en condiciones inciertas, según reportes de familiares.

La muerte de Hernández Polo, si se confirma oficialmente, representaría uno de los últimos episodios en un ciclo de denuncias por fallecimientos, detenciones arbitrarias y violaciones de derechos fundamentales en centros de detención venezolanos, en momentos en que la comunidad internacional llama a una mayor transparencia y respeto por las garantías procesales de todos los detenidos.