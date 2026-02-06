Filtran mails que exponen un vínculo personal entre Woody Allen y Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos liberó en los últimos días miles de correos electrónicos pertenecientes a Jeffrey Epstein, el financista acusado de delitos sexuales que apareció muerto en prisión en 2019. La documentación vuelve a poner bajo la lupa las conexiones del magnate con figuras influyentes del poder, la política y el espectáculo, y ahora expone el vínculo personal que mantenía con el director Woody Allen y su esposa, Soon-Yi Previn.

Si bien la relación social entre Allen y Epstein era conocida, hasta el momento no se había dimensionado el nivel de cercanía que reflejan los mensajes difundidos recientemente.

Qué revelan los correos

Según publicó la revista Variety, los mails corresponden a intercambios directos entre Jeffrey Epstein y Soon-Yi Previn, quien escribía tanto en su nombre como en el de su esposo desde una cuenta personal. En las comunicaciones se abordan temas de actualidad, pedidos de favores y comentarios sobre figuras públicas de Hollywood y la política estadounidense.

Uno de los intercambios más llamativos, fechado en 2017, muestra a Soon-Yi agradeciendo efusivamente a Epstein por haber ayudado a su hija Bechet Allen a conseguir la admisión en el Bard College de Nueva York, gracias a una supuesta relación del financista con el presidente de la institución, Leon Botstein.

"Creo que es mejor que Bechet no sepa de antemano que entró para que, cuando llegue a Bard, haya transpirado un poco y tenga muchas ganas de ir. Gracias por apoyarnos. No te puedo expresar lo mucho que esto significa para mí. Woody dijo que cuando Bechet incendie la escuela, te lo agradecerán", escribió Soon-Yi.

Ante la repercusión, un vocero de Botstein negó rotundamente la versión y aseguró al The New York Times que Epstein "era un mentiroso empedernido" y que Bechet Allen fue admitida "por sus propios méritos", graduándose en 2021.

Otro correo, de 2016, muestra a Soon-Yi y Epstein comentando el caso del excongresista Anthony Weiner, condenado por enviar material obsceno a una menor. En ese intercambio, la esposa de Allen emite declaraciones particularmente duras hacia la adolescente involucrada en la causa.

Finalmente, un mail de 2018 deja al descubierto el malestar de Soon-Yi con el actor Timothée Chalamet, luego de que este manifestara su arrepentimiento por haber trabajado con Woody Allen en Un día lluvioso en Nueva York, en el contexto de las denuncias públicas realizadas por Dylan Farrow. "Me alegra que la película de Chalamet no haya tenido buenas críticas, aunque no soy vengativa", escribió.

Un vínculo que vuelve a generar polémica

La difusión de estos correos no implica acusaciones penales directas contra Woody Allen, pero sí vuelve a encender cuestionamientos éticos y políticos en torno a su círculo íntimo y a la cercanía con una figura como Epstein, símbolo global del abuso de poder y la impunidad de las élites.

En un contexto donde Hollywood revisa sus vínculos con figuras denunciadas por abusos, los mensajes revelados refuerzan la sensación de opacidad y privilegios que rodearon durante años a determinados sectores del mundo cultural y económico, y reavivan un debate que, lejos de cerrarse, sigue sumando capítulos incómodos.