Foro Penal confirmó la excarcelación de cuatro presos políticos y crece la tensión por los argentinos

La organización no gubernamental Foro Penal confirmó este sábado la excarcelación de otros cuatro presos políticos extranjeros que se encontraban detenidos de manera arbitraria en Venezuela. La información fue difundida por la propia ONG, que desde hace años documenta casos de detenciones irregulares, desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos en el país caribeño.

Según precisó la entidad, se trata del ciudadano ucraniano Sergiy Rudavskyy, arrestado el 7 de enero de 2025; del checo Jan Darmovzal, detenido desde el 5 de septiembre de 2024; del iraní-irlandés Alireza Akbari, arrestado el 22 de junio de 2025; y del rumano Cristian Cenuse, quien fue detenido el 27 de septiembre de 2025 mientras realizaba un viaje turístico por Sudamérica.

De acuerdo con el informe de Foro Penal, Cristian Cenuse fue arrestado cuando viajaba en autobús desde San Cristóbal, en el estado Táchira, con destino a Caracas. El ciudadano rumano se encontraba recorriendo la región como turista cuando fue interceptado por fuerzas de seguridad venezolanas. Desde ese momento, su paradero permaneció desconocido durante diez meses, período en el cual su familia no tuvo información oficial sobre su situación.

La organización detalló que Cenuse logró comunicarse recientemente con su esposa, a quien le informó que se encontraba detenido en Venezuela. Ese contacto representó la primera confirmación directa de su estado tras un prolongado período de desaparición, una práctica denunciada reiteradamente por organismos de derechos humanos en el país.

En cuanto a los otros casos, Foro Penal indicó que Sergiy Rudavskyy, de nacionalidad ucraniana, había sido detenido a comienzos de 2025 sin que se informaran de manera clara los cargos en su contra ni se garantizara el debido proceso. Situación similar atravesó Jan Darmovzal, ciudadano checo privado de la libertad desde septiembre de 2024, y Alireza Akbari, con doble nacionalidad iraní e irlandesa, arrestado en junio de 2025.

La ONG subrayó que los cuatro casos forman parte de un patrón de detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros, quienes son acusados sin pruebas públicas, permanecen incomunicados durante largos períodos y carecen de acceso pleno a la defensa legal. Estas situaciones, según Foro Penal, vulneran normas básicas del derecho internacional y tratados sobre derechos humanos suscriptos por Venezuela.

Si bien la organización celebró la excarcelación de los detenidos, advirtió que persisten decenas de casos similares, tanto de ciudadanos venezolanos como extranjeros, que continúan privados de la libertad en condiciones irregulares. En ese sentido, reiteró el llamado a la comunidad internacional para que mantenga la atención sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Foro Penal remarcó además que la liberación de estas personas no implica el cierre de las causas ni el reconocimiento de la arbitrariedad de las detenciones, por lo que insistió en la necesidad de garantías judiciales plenas, reparación para las víctimas y el fin de las prácticas de persecución política.