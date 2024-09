Francisco pidió paz para Venezuela y advirtió que "las dictaduras no sirven de nada"

El Papa pidió paz para Venezuela y advirtió que "las dictaduras no sirven de nada" en sus más recientes declaraciones referidas a la nación sudamericana y en respuesta a una consulta periodística. "No he seguido la situación en Venezuela, pero el mensaje que daré a los gobernantes es que dialoguen y hagan las paces", contestó rápidamente el Sumo Pontífice.

Sus declaraciones fueron pronunciadas en conferencia de prensa, el viernes último cuando regresaba a Roma de la gira más extensa de su pontificado, por Asia y Oceanía. "Las dictaduras no sirven de nada y acaban mal, tarde o temprano. Lean la historia de la Iglesia...", invitó a los 70 periodistas que lo acompañaron.

Ante la consulta de la corresponsal argentina Elisabeta Piqué, acerca de Venezuela y la Argentina, el Papa consideró con respecto al primer país: "Diré que el Gobierno y el pueblo hagan todo lo posible por encontrar un camino de paz en Venezuela".

"No puedo dar una opinión política porque no conozco los detalles", se excusó, de acuerdo con la transcripción de la entrevista que ofrece el sitio Vatican News.

Durante aquel bloque de la conferencia, Francisco también subrayó que quiere viajar a la Argentina pero todavía resta ajustar detalles y elogió a China.