Francisco visitó a sus primas en el norte de Italia

El Papa Francisco viajó a la ciudad de Piamonte, a la localidad de Portacomaro, con motivo de visita a su prima Carla Rabezzana, quien cumplió 90 años hace pocos días para luego ver a su prima Delia Gai y otros familiares, en Tigliole, una localidad de la provincia de Asti, según informó el sitio web Vatican News.



Además de la agenda familiar, Francisco viajó al norte de Italia para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud a nivel diocesano en la catedral y, según el obispo local Marco Prastaro "viene a visitar el lugar de los orígenes de su familia y a llevarnos a las raíces de nuestra fe".



En su llegada a la comuna en helicóptero, el sumo pontífice fue recibido por el párroco del pueblo, el padre Luigino Trinchero, y luego fue trasladado en auto hacia su lugar de destino, acompañado además por una multitud de gente que se agolpó para tener contacto visual con el Santo Padre, quien brindará una misa pública en la catedral de Asti.

Otra prima de Francisco, Nella Bergoglio, señaló al sitio que son "las tierras de sus orígenes" y contó, en una entrevista del documental "Radici", que nació en esa misma granja llamada Brico Marmorito, situada en el territorio de la ciudad en las afueras de Portacomaro. "Solía venir aquí a visitar a otros parientes cuando iba a Turín a visitar a sus primos más cercanos", reforzó la familiar.

Intercambio de cartas

La relación entre el Papa Francisco y su prima Nella Bergoglio nació mediante un intercambio de cartas antes de ser elegido como máximo representante de la iglesia católica.



Pero previamente, en la Navidad de 2021, el sumo pontífice sorprendió a su prima mediante una llamada telefónica, cuando, sin previo aviso se comunicó con ella y anunció : "Soy el Papa Francisco". Sorpresa mediante, Nella respondió que no se lo creía. "Me di cuenta de que era realmente él: me emocioné, lloré, entré en shock y no recuerdo lo que nos dijimos", recordó emocionada.

Más familiares en sus tierras

Por su parte, el padre Emanuele confirmó que aun hay familiares con ese apellido en sus tierras y que "cuando aparecen, nos conmovemos de inmediato". Además, contó que en un encuentro que tuvo hace unos días con un familiar en una comunidad cercana le impresionó "ver el estilo, el entusiasmo y la simpatía que también se encuentra en el Santo Padre. Los orígenes son importantes".