"Guzzler": la polémica portada de The New Yorker sobre Trump tras la captura de Maduro

La revista The New Yorker volvió a instalarse en el centro del debate internacional con una portada de fuerte contenido político y simbólico. Bajo el título "Guzzler" ("Tragón"), la publicación anticipó este jueves la tapa de su edición del 19 de enero, que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más compartidas y comentadas del día en redes sociales y medios internacionales.

La ilustración, obra del reconocido artista Barry Blitt, retrata al presidente estadounidense Donald Trump bebiendo petróleo directamente de un barril, ajeno al escenario de fuego y destrucción que lo rodea. La imagen, cargada de ironía, sintetiza la mirada crítica de la revista sobre la reciente operación militar en Venezuela, que incluyó bombardeos sobre puntos estratégicos y la captura del líder chavista Nicolás Maduro, ocurrida el pasado 3 de enero.

Desde su tradicional enfoque editorial, The New Yorker sugiere que el interés energético de Estados Unidos fue un factor determinante en la incursión armada. Venezuela posee una de las mayores reservas de crudo del planeta, y la ilustración plantea que el petróleo continúa siendo un eje central de la política exterior estadounidense, incluso bajo discursos de seguridad y estabilidad regional.

La tapa funciona como un comentario visual que trasciende el hecho puntual y apunta a una lógica histórica: el uso del poder militar y diplomático para garantizar el acceso a recursos estratégicos. En ese sentido, "Guzzler" no sólo interpela a la figura de Trump, sino también al rol de Estados Unidos en América Latina y al impacto de sus decisiones en la región.

La "Doctrina Donroe" y el control hemisférico

El número de The New Yorker incluye además un artículo de fondo de la periodista Robin Wright, en el que se analiza el giro reciente de la política exterior de la Casa Blanca tras la captura de Maduro. En ese texto se desarrolla el concepto de la llamada "Doctrina Donroe", un término acuñado por el propio Trump como una reinterpretación de la Doctrina Monroe de 1823.

Según el mandatario, esta nueva doctrina tiene como objetivo eliminar cualquier presencia extranjera en el continente americano, con especial énfasis en China y Rusia, para restaurar la preeminencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental. En esa línea, la operación en Venezuela aparece presentada como un mensaje directo a las potencias extrahemisféricas con intereses crecientes en la región.

En paralelo, Trump anunció el martes pasado un acuerdo petrolero con las autoridades interinas venezolanas, que contempla la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo de alta calidad a Estados Unidos. El anuncio reforzó las interpretaciones que vinculan la ofensiva militar con una estrategia energética de largo plazo, un punto que la portada de The New Yorker pone en primer plano de manera explícita.

Nueva tensión por Groenlandia

Como si el escenario en el Caribe no fuera suficiente, la revista también aborda en su cobertura las recientes declaraciones de Trump sobre su intención de comprar Groenlandia, territorio administrado por Dinamarca. El presidente estadounidense justificó su interés en la isla apelando a razones de "seguridad nacional", aludiendo a la creciente presencia de buques rusos y chinos en el Ártico.

La propuesta fue rechazada de plano por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien la calificó de inaceptable y advirtió que este tipo de presiones podrían marcar "el fin de la OTAN" tal como se la conoce. A su vez, el almirante retirado Juan Rodríguez Garat señaló en declaraciones a TVE que, si bien una compra territorial resulta improbable, Trump podría intentar "comprar la voluntad" de los groenlandeses mediante incentivos económicos y acuerdos estratégicos.

En conjunto, la portada "Guzzler" y los artículos que la acompañan construyen una crítica integral al enfoque geopolítico de la actual administración estadounidense, poniendo el foco en el poder, los recursos y la expansión de influencia como ejes centrales de su política exterior.