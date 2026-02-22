Histórico en México: cae el líder del narcotráfico más buscado

En lo que se perfila como el golpe más contundente contra el crimen organizado en la historia reciente de la nación, fuerzas militares de México abatieron hoy a Nemesio Oseguera Cervantes, mundialmente conocido por su alias: "El Mencho". El líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) representaba, hasta esta jornada, el objetivo prioritario número uno de las agencias de seguridad internacionales. Aunque la opinión pública aguarda la confirmación oficial por parte del Gobierno federal, medios de comunicación de primera línea y gran rigor informativo como El Universal, Reforma y Televisa ya han ratificado la caída del peligroso capo narco.

Ofensiva criminal y parálisis regional en el occidente

La respuesta de las células criminales no se hizo esperar tras confirmarse la pérdida de su líder operativo y espiritual. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el abatimiento de Oseguera Cervantes detonó de inmediato violentos operativos de resistencia en estados estratégicos para la organización, específicamente en Jalisco y Michoacán. Sujetos fuertemente armados y con equipo táctico desplegaron una estrategia de caos urbano en la que utilizaron decenas de vehículos particulares y camiones de carga, los cuales fueron incendiados para bloquear rutas clave.

Estas acciones de narcoterrorismo buscaron un doble propósito: intentar frenar el avance de las tropas del Ejército mexicano y sembrar el terror entre la población civil. La magnitud de estos narcobloqueos dejó a la región en un estado de vulnerabilidad extrema, evidenciando que la estructura delictiva mantiene una capacidad de fuego y movilización capaz de paralizar sectores enteros del territorio nacional ante situaciones de crisis.

El perfil del fugitivo que desafió al mundo

Con la previa captura y salida del escenario delictivo de figuras históricas como Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada, Oseguera Cervantes se había consolidado indiscutiblemente como el fugitivo más buscado del mundo. Su ascenso al poder fue marcado por una violencia sin precedentes, lo que llevó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a ofrecer una recompensa de 15 millones de dólares por cualquier información que condujera a su captura. Esta cifra récord subraya la peligrosidad de una organización que ha sido calificada formalmente como terrorista por autoridades extranjeras desde el año 2009.

La relevancia del CJNG en el mapa del narcotráfico global es innegable, pues se les señala como los principales responsables de la introducción a gran escala de sustancias sumamente dañinas, tales como el fentanilo, la cocaína y las metanfetaminas. La caída de su líder no solo afecta la logística local, sino que impacta directamente en las redes de distribución internacional que Oseguera Cervantes tejió durante más de una década de impunidad y expansión territorial violenta.

Un escenario de incertidumbre y fractura interna

La muerte de "El Mencho" marca un punto de inflexión decisivo en la larga guerra contra el narcotráfico en México. No obstante, el éxito del operativo militar abre un capítulo de profunda incertidumbre para la seguridad nacional. El suceso plantea el riesgo inminente de una fragmentación del cártel, lo que históricamente ha derivado en el nacimiento de células más pequeñas pero igualmente letales que operan sin una jerarquía clara.

El temor principal de los analistas de seguridad reside en el inicio de una sangrienta disputa interna por la sucesión del poder dentro de la organización criminal considerada la más violenta de México. Sin una cabeza visible que mantenga la cohesión del grupo, el control del imperio delictivo queda en disputa, lo que podría recrudecer los enfrentamientos armados en los territorios que el CJNG domina actualmente con puño de hierro, elevando la tensión en todo el país.