Impacto en Nepal: una inundación dejó 95 muertos y 384 turistas desaparecidos

Una inundación repentina provocada por la crecida de un río dejó al menos 95 personas muertas en Nepal y desencadenó una intensa búsqueda de sobrevivientes en distintas zonas cercanas a la frontera con China. El desastre se produjo cuando un torrente de lodo y escombros se desbordó de un río y sepultó edificios, además de destruir viviendas, rutas y puentes. La magnitud de la catástrofe obligó a desplegar tareas de rescate mientras las autoridades intentaban establecer el alcance total de los daños.

"Hasta el momento se reportaron 95 muertes", declaró el vocero Abi Narayan Kafle. El funcionario agregó que aproximadamente 28 agentes de policía continuaban desaparecidos.

A la cifra de víctimas fatales se suma otro dato que refleja la dimensión de la emergencia: 384 turistas seguían sin ser localizados horas después de la catástrofe. De ese total, 291 eran extranjeros y 93 nepaleses, de acuerdo con un registro preliminar de la Oficina de Turismo de Nepal.

🇳🇵🇨🇳 Imágenes impresionantes, que parecen sacadas de una película, pero son reales: frontera entre Nepal y China. pic.twitter.com/rkvAtk3lGC — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 26, 2026

Rasuwa y Nuwakot, entre las zonas más golpeadas

Los distritos de Rasuwa y Nuwakot quedaron entre las áreas más afectadas por el avance del agua, el barro y los escombros. En Rasuwa, las localidades de Syabrubesi y Timure fueron especialmente golpeadas. Las autoridades señalaron que quienes viven cerca del río debían buscar terrenos más elevados ante la situación.

Rasuwa es un distrito de aproximadamente 50.000 habitantes y posee además importancia para el tránsito de turistas y peregrinos. Syabrubesi funciona como punto de partida de la popular ruta de trekking hacia Langtang, además de ser utilizada para otros caminos por peregrinos hindúes que se dirigen hacia el monte Kailash Mansarovar.

Los registros audiovisuales difundidos después de la tragedia permitieron dimensionar el impacto de la crecida. Un video difundido por la Policía de Nepal muestra el momento en que el río desbordado arrasa varias viviendas en Rasuwa. Otro registro, tomado desde un helicóptero por la empresa Altitude Air, exhibe la magnitud de la inundación en los valles del norte de ese mismo distrito.

En el vecino Nuwakot también fueron difundidas filmaciones tomadas por testigos y drones. En esas imágenes se observa el agua arrasando estructuras ubicadas a orillas del río Bhote Koshi, con edificios cubiertos de barro y caminos completamente cortados.

El testimonio de un testigo: "Fue absolutamente desgarrador"

La dimensión de la destrucción quedó reflejada también en los testimonios de quienes presenciaron el avance del agua. Suman Chalise, un profesor de 34 años de la localidad de Nuwakot, relató la violencia con la que se produjo la crecida.

"Vi cómo las aguas se llevaban por delante ocho o nueve camiones, además de casas y personas", contó. El hombre describió la escena como una experiencia de enorme impacto y sostuvo: "Fue absolutamente desgarrador (...) Fui testigo de una devastación de tal magnitud que nunca había visto nada igual".

Mientras los equipos de emergencia avanzaban en las tareas de búsqueda, las autoridades procuraban identificar a las personas que continuaban desaparecidas y establecer la dimensión de los daños materiales ocasionados por la inundación.

China también reportó víctimas y desaparecidos

La emergencia no quedó limitada al territorio nepalés. Del lado chino de la frontera, los medios estatales informaron de "numerosas víctimas" a causa de un deslizamiento de tierra ocurrido en una zona fronteriza con Nepal, en la región del Tíbet. El presidente chino Xi Jinping ordenó una operación de rescate "a gran escala".

Una cámara de seguridad ubicada del lado chino registró el momento en que varias personas intentaban escapar, apenas segundos antes de que un alud de barro y agua arrasara el cruce fronterizo de Gyirong, en la región del Tíbet. El fenómeno destruyó edificios y vehículos a su paso.

La cadena estatal china CCTV informó que "un deslizamiento de tierra en el lado nepalí provocó numerosas víctimas y desaparecidos en el puerto de Gyirong", paso que conecta la región autónoma del Tíbet con Nepal. Por su parte, la agencia oficial Xinhua señaló que el alud provocó cortes en rutas, comunicaciones y suministro eléctrico en la región de Shigatse, cercana a la frontera, aunque no proporcionó mayores detalles.

Xi Jinping ordenó reforzar el rescate y las alertas

Frente a la magnitud de la emergencia, Xi Jinping señaló que la prioridad debía estar puesta en la búsqueda de las personas que continuaban desaparecidas y en la atención de los heridos.

Según reportó CCTV, el mandatario afirmó que "la tarea más urgente es hacer todo lo posible para buscar y rescatar a las personas desaparecidas (...) atender rápidamente a los heridos y reducir al mínimo el número de víctimas". Además, pidió reforzar los sistemas de monitoreo y alerta temprana con el objetivo de evitar que se produzcan nuevos desastres secundarios.

La respuesta del lado chino se desarrolló así en paralelo con las tareas de rescate desplegadas en Nepal, donde la crecida había provocado una destrucción extendida en distintas localidades y había dejado un elevado número de personas sin localizar.

384 turistas siguen sin ser localizados

Uno de los datos que más preocupa dentro de la emergencia es el número de turistas que continúan desaparecidos. La Oficina de Turismo de Nepal elaboró un registro preliminar a partir de información proporcionada por agencias y empresas de viajes. Según esa recopilación, 384 viajeros fueron reportados como desaparecidos en las zonas afectadas.

La composición del registro es la siguiente:

384 turistas desaparecidos.

291 ciudadanos extranjeros.

93 ciudadanos nepaleses.

105 ciudadanos indios entre los extranjeros desaparecidos.

La cifra permanece vinculada a un registro preliminar, mientras las autoridades continúan intentando determinar el alcance total de los daños y localizar a las personas que no pudieron ser encontradas después de la inundación.

Un vocero policial había señalado a la agencia AFP que las autoridades todavía desconocían la dimensión completa de la destrucción. Al mismo tiempo, indicó que se había alertado a las personas que se encontraban cerca de las riberas del río para que se alejaran de esas zonas.

Familias golpeadas por la tragedia

La emergencia también dejó testimonios de familias que perdieron sus viviendas y que todavía buscan a algunos de sus integrantes.

Raju Bhadel, de 56 años, contó que durante la mañana recibió una llamada de su cuñado.

"Estaban llorando y dijeron que su casa fue arrasada. Tres miembros de la familia fueron rescatados, pero su hermano sigue desaparecido", relató.

El testimonio sintetiza la incertidumbre que atraviesan numerosas familias mientras continúan las tareas de búsqueda.

La destrucción de viviendas, rutas y puentes complicó además la comunicación y el acceso en las zonas afectadas. Del lado chino, Xinhua también informó sobre cortes de rutas, comunicaciones y suministro eléctrico en Shigatse, mientras en Nepal las imágenes mostraban caminos cubiertos y estructuras destruidas por el paso del agua y el barro.