Israel expulsó a representantes de Países Bajos de un centro de coordinación para Gaza

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, indicó hoy martes en una declaración que decidió expulsar de inmediato a los representantes neerlandeses del Centro de Coordinación Civil-Militar dirigido por Estados Unidos en Kiryat Gat, en el sur de Israel.

El centro fue establecido en octubre de 2025 conforme a un acuerdo de cese al fuego para coordinar los esfuerzos de estabilización y ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Sa'ar destacó que la decisión, aprobada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, se produce luego de una serie de lo que describió como medidas antiisraelíes tomadas por el Gobierno neerlandés.

También añadió que la más reciente de ellas fue la promulgación de una ley que prohíbe el comercio con productos israelíes procedentes de Cisjordania, Jerusalén Oriental y los Altos del Golán, la cual entrará en vigor el próximo mes.

Se pidió a los representantes neerlandeses abandonar Israel en un plazo de una semana. También se envió una notificación a la embajada de los Países Bajos en Israel y a Estados Unidos: "Nuestro mensaje es claro: quienquiera que actúe contra Israel no tendrá cabida en la región", dijo Sa'ar.

"Israel no permitirá que se tomen medidas en su contra sin respuesta". En abril, Israel anunció la expulsión de los representantes españoles del centro de coordinación citando la constante "postura contra Israel" de España.