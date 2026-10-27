Investigan si Flávio Bolsonaro intentó cruzar a la Argentina para irse a EE.UU.

Un avión privado de la empresa Baires Fly permanece retenido en el aeropuerto de Puerto Iguazú, Misiones, en medio de las sospechas de que el senador y excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro tenía previsto utilizar esa aeronave para viajar desde la Argentina hacia Estados Unidos. Sin embargo, el dirigente del Partido Liberal no logró abandonar Brasil y, según la información disponible, no se encuentra en territorio argentino, ya que no habría cruzado el paso fronterizo de Iguazú.

La aeronave llegó durante la madrugada al aeropuerto misionero, procedente de Buenos Aires. Desde entonces, permanece bajo custodia mientras se desarrollan las actuaciones relacionadas con el plan de vuelo que debía habilitar su partida hacia Estados Unidos.

La tripulación retenida está integrada por dos comandantes y una azafata. En tanto, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) custodian la zona en la que se encuentra el avión.

El episodio se desencadenó durante los controles que deben realizarse para autorizar un plan de vuelo internacional. En el procedimiento de verificación, las autoridades habrían detectado que uno de los cuatro pasajeros previstos para abordar la aeronave sería, presuntamente, Flávio Bolsonaro. Tras esa constatación, el plan de vuelo fue cancelado.

La solicitud de viaje contemplaba el traslado de cuatro personas, aunque sus identidades no fueron informadas. Las versiones que surgieron alrededor del caso indican que uno de los pasajeros podría haber sido el hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, actualmente sometido a restricciones judiciales.

La Policía Federal brasileña investiga si Bolsonaro salió del país

La posible utilización de la aeronave privada generó interrogantes sobre un eventual intento de abandonar Brasil pese a la prohibición judicial que pesa sobre Flávio Bolsonaro. En ese contexto, la Policía Federal brasileña investiga los pasos fronterizos para determinar si el senador salió del territorio nacional.

Hasta el momento, las versiones sobre su supuesto viaje a Estados Unidos no permiten afirmar que haya logrado trasladarse a la Argentina. Por el contrario, la información disponible indica que no cruzó el paso fronterizo de Iguazú.

Otro elemento que rodea el caso es el seguimiento de la aeronave. El sitio especializado Flight Radar, utilizado para consultar información sobre vuelos, mantiene bloqueados los datos correspondientes a ese desplazamiento.

La falta de información pública sobre el vuelo y la cancelación del plan previsto forman parte de las circunstancias que rodean el episodio, mientras se intenta establecer quiénes eran los cuatro pasajeros declarados y si el dirigente brasileño figuraba efectivamente entre ellos.

Por su parte, el senador Rogério Marinho, integrante del Partido Liberal de Brasil y coordinador general de la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro, negó que el dirigente hubiera abandonado el país. En declaraciones al medio Metrópoles, afirmó de manera tajante: "Eso no sucedió".

La negativa de Marinho se produjo en medio de las versiones sobre el supuesto traslado y mientras las autoridades brasileñas desarrollan averiguaciones en los puntos fronterizos.

La Justicia brasileña le prohibió salir del país

El episodio se produce después de que la Justicia brasileña dispusiera restricciones contra Flávio Bolsonaro, quien informó que debía entregar su pasaporte y que tenía prohibido abandonar el país.

Tras el balotaje, el senador declaró que un juez había ordenado la entrega de su documento de viaje. Según relató, recibió la notificación judicial el lunes, de parte de la Policía Federal, cuando salía de la casa de su padre en Brasilia.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, cumple prisión domiciliaria en la capital brasileña, en el marco de una condena de 27 años de cárcel por golpe de Estado.

Flávio Bolsonaro sostuvo que la decisión judicial había sido tomada por Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo de Brasil que instruyó el juicio contra su padre y que también está a cargo de dos investigaciones en las que el senador aparece citado.

Al referirse a la medida, el legislador cuestionó la decisión y aseguró que cumpliría con la entrega del documento mientras se defendía judicialmente. "Voy a entregar mi pasaporte y a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme. Pero nadie va a callarme", manifestó.

La prohibición de salir de Brasil constituye uno de los elementos centrales para entender las sospechas surgidas alrededor del avión retenido en Puerto Iguazú. La posible presencia del senador entre los pasajeros habría sido detectada durante los controles necesarios para autorizar el vuelo internacional.

El comentario de Eduardo Bolsonaro

Flávio Bolsonaro también cuestionó los fundamentos de la medida judicial y señaló que el juez De Moraes se habría basado en un comentario realizado por su hermano, Eduardo Bolsonaro, el pasado 23 de octubre.

Según la explicación del senador, Eduardo había sugerido que debía abandonar el país en caso de perder las elecciones. Flávio negó haber expresado personalmente esa intención y cuestionó que el comentario de su hermano pudiera justificar la restricción sobre su pasaporte.

"Yo nunca dije eso. ¿Es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Esto es justicia? Además, esa decisión fue tomada el domingo por la noche, justo después del anuncio del resultado de las elecciones", sostuvo.

Las declaraciones del legislador reflejan su rechazo a la decisión judicial y su interpretación de que la medida busca intimidarlo. Sin embargo, la orden se encuentra vinculada, de acuerdo con la documentación mencionada, con investigaciones judiciales que involucran al senador.

Una causa por presunto lavado de dinero

La orden judicial que dispone la entrega de los pasaportes y la prohibición de salir del país está relacionada con una investigación por presunto blanqueo de capitales vinculada con Willer Tomaz, abogado y amigo cercano de Flávio Bolsonaro.

Además de exigir la entrega de los documentos de viaje, la resolución prohíbe al senador mantener contactos directos o indirectos con el abogado. La investigación se desarrolla en un contexto de otras medidas judiciales adoptadas contra Tomaz. Durante la semana anterior, el juez Alexandre de Moraes ordenó el bloqueo preventivo de 6.000 millones de reales, una suma equivalente a unos 1.110 millones de dólares o 1.000 millones de euros.

En la misma actuación, el magistrado dispuso levantar el secreto bancario y fiscal del abogado, como parte de las medidas relacionadas con la investigación.

La causa constituye uno de los frentes judiciales que involucran al senador brasileño y que, según la información disponible, incluyen sospechas de lavado de dinero y evasión. Las restricciones sobre sus movimientos y la entrega del pasaporte se inscriben en ese marco de actuaciones.